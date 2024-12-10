«أبوظبي للاستثمار» يؤسس مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أبرم اليوم مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة استراتيجية مع شركة «بي جي آي إم» (PGIM) لإدارة الاستثمارات العالمية؛ بهدف تأسيس مركز جديد للابتكار في إمارة أبوظبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المرتبطة بمركز مركز «ريل أسيت إكس».

ووقّع اتفاقية الشراكة كل من بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، ورايموندو أمابيل، الرئيس التنفيذي المشارك والمدير العالمي للاستثمار في «بي جي آي إم» للعقارات، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتعد «بي جي آي إم»، ذراع إدارة الاستثمار لشركة التأمين الأميركية «برودنشال فاينانشال»، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول في العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم الحلول والاستراتيجيات الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول العامة والخاصة حول العالم، والتي تتضمن الدخل الثابت، والأسهم والعقارات والاستثمارات الخاصة وغيرها. وتهدف «بي جي آي إم» إلى تطوير ونشر حلول مبتكرة في قطاع الخدمات المالية المستدامة، وتعزيز حضورها في قطاع إدارة الثروات الضخمة في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأطلقت «بي جي آي إم» للعقارات في عام 2023، م مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار، المتخصص في البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا؛ بهدف تسريع التقدم في قطاع الأصول المادية. ويتعاون المختبر، المدعوم ببيانات «بي جي آي إم» للعقارات ومصادر خارجية أخرى، مع الجامعات والشركات التقنية الرائدة على مستوى العالم، والتي تعمل في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المبتكرة، لبحث وتطوير تقنيات جديدة يمكن تطويرها وتبنيها في النهاية من قبل مالكي ومشغلي ومديري الأصول المادية.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار في أبوظبي، والذي سيضم مختبراً متقدماً للأبحاث والتطوير سيتم تأسيسه بالتعاون مع الجامعات المحلية الرائدة ومراكز الأبحاث وHub71 - منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي. وسيعمل المركز على تبادل المعرفة وتشجيع الابتكار، مستفيداً من شراكاته مع مؤسسات أكاديمية عريقة، بما في ذلك جامعة شيكاغو، وكلية لندن الجامعية. كما ستساهم الشراكة في ربط شركات أبوظبي بشبكة «بي جي آي إم» العالمية لتعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار في مركز «ريل اسيت إكس» أبوظبي.

وسيستفيد مكتب أبوظبي للاستثمار من تأسيس مركز «ريل أسيت إكس» في أبوظبي لتعزيز التعاون المشترك بين شركة «بي جي آي إم» والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في الإمارة، بما في ذلك الجامعات، وحاضنات الأعمال، والشركات الاستثمارية، لدعم البحث والتطوير والاستثمار في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة في قطاع الأصول المادية. كما سيدعو مركز «ريل أسيت إكس» المؤسسات التي تتوافق في رؤيتها مع شركة «بي جي آي إم» للانضمام إلى شبكتها العالمية بما يسهم في تعزيز مكانة المركز منصة رائدة في دعم الابتكار، ويرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في تطوير التقنيات المتقدمة في المنطقة.

كما سيبحث كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«بي جي آي إم» إمكانية تأسيس وإدارة محافظ استثمارية تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار.

وتهدف هذه المحافظ الاستثمارية إلى دعم مركز «ريل أسيت إكس» في أبوظبي وتمكينه من الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة والمتقدمة في المنطقة والعالم لتطوير الأبحاث وتحويلها إلى حلول رائدة. وتهدف المحفظة الاستثمارية إلى دعم وتمكين مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والاقتصاد المحلي.وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تؤكد شراكتنا مع (بي جي آي إم) على التزام إمارة أبوظبي ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وسيعمل مركز (ريل أسيت إكس) في أبوظبي على ربط الابتكارات المحلية الناشئة بالخبرات العالمية، بما يعزز نمو اقتصاد الإمارة، ويكرس مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات المالية».

من جهته، قال ورايموندو أمابيل، الرئيس التنفيذي المشارك والمدير العالمي للاستثمار في «بي جي آي إم» للعقارات: «ستساهم شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في تطوير حلول مبتكرة، في أحد أكثر الأسواق حيوية على مستوى العالم. ومن خلال شراكتنا مع نخبة الجامات والشركات التكنولوجية في المنطقة، سيواصل مركز (ريل أسيت إكس) في تطوير منظومته وتقديم تقنيات جديدة ومبتكرة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الأصول المادية. ونهدف من خلال تأسيس مركز (ريل أسيت إكس) في أبوظبي إلى جذب المعارف والخبرات إلى المنطقة، ورعاية الكوادر المحلية وإنشاء منظومة شاملة داعمة للابتكار تساهم في تحقيق الازدهار في إمارة أبوظبي».

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع «بي جي آي إم» في تطوير الكفاءات والمهارات الوطنية. وستدرس «ريل أسيت إكس» فرص الاستفادة من شبكتها العالمية للتعاون مع جامعات أبوظبي لضمان تطبيق أفضل الممارسات واستحداث فرص التدريب لطلبة الجامعات في الإمارة. وتجسد هذه الشراكة نهج «استثمر مع أبوظبي» الذي يتبناه مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث يوفر للمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم فرصة فريدة للشراكة مع منظومة أبوظبي للأعمال والمشاركة في جهودها لتحقيق الريادة في قطاعات النمو المستقبلي.