الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري الـ26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز "GECF" الذي انعقد في طهران برئاسة إيران.

وترأس وفد الدولة في الاجتماع سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نيابة عن معالي سهيل بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث شارك في جلسات رفيعة المستوى تسلط الضوء على الخطوات العملية لمواجهة التحديات الراهنة في قطاع الطاقة.

وقال الزعابي في كلمته إن دولة الإمارات تعتبر الغاز الطبيعي أحد أفضل الحلول التي تحقق توازنا مستداما بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة؛ إذ يلعب دوراً محورياً في دعم التحول العالمي نحو طاقة نظيفة ومستدامة، مؤكدا أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تحقيق التنويع في مصادر الطاقة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات ترى أن المناقشات التي ستجري خلال اجتماع المنظمة، سواء فيما يتعلق بتطورات سوق الطاقة العالمي قصيرة الأجل أو التوقعات المستقبلية حتى عام 2050، ستسهم بشكل كبير في صياغة سياسات تدعم استقرار السوق وتلبّي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء للمنظمة في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي يقدمها قطاع الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة لضمان استدامة واستقرار سوق الطاقة العالمي.

الجدير بالذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضوا رئيسا، هم دولة الإمارات، وقطر، ومصر، والجزائر، وليبيا، وروسيا، وإيران، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، أما الدول التي تحمل صفة مراقب، فعددها 8، وهي العراق، وأنغولا، وأذربيجان، وماليزيا، وموريتانيا، وموزمبيق، وبيرو، والسنغال.

وتستحوذ الدول الأعضاء في المنتدى على 70% من احتياطيات الغاز في العالم، و40 % من الإنتاج و47 % من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51% من صادرات الغاز المسال.