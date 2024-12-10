الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2687.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2712.10 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.55 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 968 دولارا.