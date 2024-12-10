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اقتصاد

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب
10 ديسمبر 2024 19:39

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2687.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2712.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.55 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 968 دولارا.

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المصدر: وكالات
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