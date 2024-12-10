"أوبك" تعين رئيساً لمجلس المحافظين وتجدد ولاية الأمين العام

انتخب الاجتماع الـ 189 "العادي" لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم رئيسه والرئيس البديل لعام 2025.

فقد عين المؤتمر أديمولا أديمي بيرو، محافظ جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى أوبك، رئيسًا لمجلس المحافظين لعام 2025، ومعالي المهندس أديب الأعمى، محافظ المملكة العربية السعودية لدى أوبك، رئيسًا بديلًا للفترة نفسها. كما جدد فترة ولاية معالي هيثم الغيص أمينًا عامًا لمنظمة "أوبك" لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.

وأعرب عن تقديره الكبير لرئيس مؤتمر أوبك المنتهية ولايته، معالي مارسيل أبيكي، وزير البترول في جمهورية الجابون، لقيادته المثالية في عام 2024.

وقرر المؤتمر عقد اجتماعه العادي المقبل في 28 مايو 2025، وأشار إلى أن شهر سبتمبر 2025 سيصادف الذكرى الخامسة والستين لتأسيس المنظمة في بغداد عام 1960 والذكرى الستين لنقل أمانة أوبك إلى فيينا، النمسا.

وعقد الاجتماع عبر تقنيات الاتصال المرئي برئاسة معالي مارسيل أبيكي، وزير البترول في جمهورية الجابون.



واستعرض المؤتمر تقرير الأمين العام وتقرير مجلس اللجنة الاقتصادية، فضلاً عن العديد من البنود على جدول الأعمال. وتلقى المؤتمر تحديثًا بشأن ندوة أوبك الدولية التاسعة، المقرر عقدها في 9-10 يوليو 2024 في فيينا، النمسا. وأشار إلى أن الندوة أصبحت منصة عالمية لمناقشة التحديات، فضلاً عن الفرص، التي تواجه صناعتي النفط والطاقة.

