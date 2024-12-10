الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"أوبك" تعين رئيساً لمجلس المحافظين وتجدد ولاية الأمين العام

"أوبك" تعين رئيساً لمجلس المحافظين وتجدد ولاية الأمين العام
10 ديسمبر 2024 21:22

انتخب الاجتماع الـ 189 "العادي" لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم رئيسه والرئيس البديل لعام 2025.

فقد عين المؤتمر أديمولا أديمي بيرو، محافظ جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى أوبك، رئيسًا لمجلس المحافظين لعام 2025، ومعالي المهندس أديب الأعمى، محافظ المملكة العربية السعودية لدى أوبك، رئيسًا بديلًا للفترة نفسها. كما جدد فترة ولاية معالي هيثم الغيص أمينًا عامًا لمنظمة "أوبك" لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط

وأعرب عن تقديره الكبير لرئيس مؤتمر أوبك المنتهية ولايته، معالي مارسيل أبيكي، وزير البترول في جمهورية الجابون، لقيادته المثالية في عام 2024.

وقرر المؤتمر عقد اجتماعه العادي المقبل في 28 مايو 2025، وأشار إلى أن شهر سبتمبر 2025 سيصادف الذكرى الخامسة والستين لتأسيس المنظمة في بغداد عام 1960 والذكرى الستين لنقل أمانة أوبك إلى فيينا، النمسا.
وعقد الاجتماع عبر تقنيات الاتصال المرئي برئاسة معالي مارسيل أبيكي، وزير البترول في جمهورية الجابون.

واستعرض المؤتمر تقرير الأمين العام وتقرير مجلس اللجنة الاقتصادية، فضلاً عن العديد من البنود على جدول الأعمال. وتلقى المؤتمر تحديثًا بشأن ندوة أوبك الدولية التاسعة، المقرر عقدها في 9-10 يوليو 2024 في فيينا، النمسا. وأشار إلى أن الندوة أصبحت منصة عالمية لمناقشة التحديات، فضلاً عن الفرص، التي تواجه صناعتي النفط والطاقة.
 

المصدر: وام
أوبك
آخر الأخبار
"موانئ أبوظبي" تطلق خدمة ملاحية جديدة لشحن البضائع المدحرجة تعزز الربط التجاري مع الكويت عبر ميناء خليفة
اقتصاد
«موانئ أبوظبي» تحصل على تصنيف «A1» في الجدارة الائتمانية من وكالة «موديز»
اليوم 21:38
غداً.. الطقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار
علوم الدار
غداً.. الطقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار
اليوم 21:36
الإمارات تدين بشدة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان
علوم الدار
الإمارات تدين بشدة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان
اليوم 21:24
"أوبك" تعين رئيساً لمجلس المحافظين وتجدد ولاية الأمين العام
اقتصاد
"أوبك" تعين رئيساً لمجلس المحافظين وتجدد ولاية الأمين العام
اليوم 21:22
من إحدى صالات مطار هيثرو (أرشيفية)
اقتصاد
توقعات بحركة قياسية للنقل الجوي وازدياد أرباح شركات الطيران في 2025
اليوم 21:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©