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اقتصاد

«موانئ أبوظبي» تحصل على تصنيف «A1» في الجدارة الائتمانية من وكالة «موديز»

"موانئ أبوظبي" تطلق خدمة ملاحية جديدة لشحن البضائع المدحرجة تعزز الربط التجاري مع الكويت عبر ميناء خليفة
10 ديسمبر 2024 21:38

أبوظبي (وام) 
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن حصولها على تصنيف ائتماني أولي عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، مما يعكس الأداء المالي القوي وآفاق النمو الاستثنائية للمجموعة.
يعكس التصنيف الائتماني طويل الأجل لمجموعة موانئ أبوظبي عند «A1» المركز المالي القوي للمجموعة استناداً إلى التقييم الائتماني الأساسي «BCA» في الفئة «baa2»؛ وملكية الأغلبية لحكومة أبوظبي من خلال«القابضة» «ADQ».

ويعتبر تصنيف «موديز» الجديد شهادة على قدرات مجموعة موانئ أبوظبي وكفاءة أصولها في إمارة أبوظبي، مثل ميناء خليفة وكيزاد.

كما يعكس هذا التصنيف الدور الحيوي للمجموعة في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة، بالإضافة إلى قوة بنيتها التحتية ونموذج أعمالها المرن ومعدلات النمو المرتفعة، والتزامها بالسياسات المالية الرشيدة.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها مجموعة موانئ أبوظبي على تصنيف ائتماني من وكالة «موديز». وكانت المجموعة قد حصلت على تصنيفات ائتمانية في فئة الاستثمار من وكالات تصنيف عالمية أخرى مثل «ستاندرد آند بورز» و «فيتش».

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن التصنيف الائتماني من وكالة موديز، يسلط الضوء على التزام مجموعة موانئ أبوظبي الثابت بالانضباط المالي والتميز التشغيلي والنمو المستدام.

وأضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي ملتزمة بالنمو الذي يحقق عوائد مُربحة لجميع أصحاب المصلحة مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يتيح للمجموعة تحقيق نجاحات مستمرة والوصول إلى مصادر تمويل أكبر. يُعد تصنيف «A1» هو خامس أعلى تصنيف على مقياس التصنيفات العالمية لوكالة «موديز» المكون من 21 درجة تصنيفية تتراوح من «Aaa» إلى «C». ويشير تصنيف «A1» إلى فئة استثمار من الدرجة المتوسطة العليا مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

موانئ أبوظبي
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