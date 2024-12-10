50 مليار دولار تداولات العملات الرقمية في الدولة

أبوظبي (وام)

أكد خبراء مشاركون في فعاليات منتدى بتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، المقام في العاصمة أبوظبي أهمية البتكوين في أسواق العملات الرقمية العالمية.

قال عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين في أبوظبي، إن حجم التداول في العملات الرقمية بالدولة يفوق 50 مليار دولار، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه، منوهاً بأن عملة البيتكوين، تساعد في تعدين العملات، وتسهيل المعاملات الشرائية في الدولة، خصوصاً في ظل أهمية موقعها في المنطقة.

وأضاف، أن مركز البلوك تشين، يتطلع مستقبلاً إلى الاستثمار أكثر في نطاق العملات الرقمية، واحتواء شركات العملات الرقمية في الدولة، مشيراً إلى إطلاق شركة استثمارية «إيثر» تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وذلك بالتعاون مع مركز البلوك تشين في أبوظبي، وبرأس مال قدره 100 مليون دولار.

من جانبه، قال الأمير فيليب كارادورزيفيتش، كبير مسؤولي الاستراتيجية في إحدى شركات العملات الرقمية في صربيا، إن البيتكوين مهم اليوم، لأنه يمنح الأفراد السيادة المالية، ويعد أفضل شكل من أشكال تقنية التوفير المالي التي سيحصل عليها العملاء على الإطلاق.

وأضاف، أن البتكوين يبعدنا عن النظام المالي التقليدي، الذي يقلل من قيمة الوقت، ويسمح لنا بالانتقال إلى الخطوة القادمة في تطور الحضارة من خلال العديد من المراحل التي تشمل التعدين، والطاقة، وحفظ القيمة، ووسائل التبادل.