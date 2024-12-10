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مشروع محمد بن راشد للطيران يدشّن منشأة "كوملوكس" في دبي الجنوب

مشروع محمد بن راشد للطيران يدشّن منشأة "كوملوكس" في دبي الجنوب
11 ديسمبر 2024 00:07

دشّن مشروع محمد بن راشد للطيران بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حظيرة طائرات جديدة لشركة "كوملوكس" الرائدة عالميًا في الطيران الخاص والمعاملات وخدمات الإنجاز. 
حضر حفل الافتتاح خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وريتشارد جاونا، رئيس مجلس إدارة كوملوكس وجوزيف هوبر، نائب رئيس مجلس إدارة كوملوكس، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.
وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع في موقع استراتيجي داخل منطقة صيانة الطائرات التابعة لمبنى الطيران الخاص في مطار آل مكتوم الدولي بدبي الجنوب، وتوفر خدمات تتضمن حظيرة مكيّفة بالكامل لتخزين الطائرات داخليًا، وموقفاً للطائرات، ومرافق مخصصة للمكاتب وورش العمل وغرف التخزين.
كما تعتبر مركزاً للخدمة ومقراً إقليمياً للشركة، مع تقديم خدمات تجديد وتنظيف الطائرات وترقية المقصورة لضمان تجربة متكاملة.
وقال طحنون سيف إن افتتاح المنشأة المتطورة يعتبر إضافة نوعية للخدمات التي نوفرها في المشروع، ويجسد التزامنا باستقطاب الشركات العالمية الرائدة ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران، ونسعى في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الطيران، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ونؤكّد التزامنا الراسخ بدعم الشركات لتأسيس حضورها والاستفادة من منظومتنا المتكاملة.

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