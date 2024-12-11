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اقتصاد

«جنرال موتورز» تعلن اعتزامها الانسحاب من مشروع سيارات الأجرة الآلية

«جنرال موتورز» توظف ثلاثة آلاف شخص لتطوير مركبات كهربائية
11 ديسمبر 2024 13:40

 

ديترويت (أميركا) (أ ب)
أعلنت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات أنها ستنسحب من مشروع سيارات الأجرة الآلية، وستتوقف عن تمويل وحدة كروز للسيارات ذاتية القيادة الخاسرة.
وبدلاً من ذلك ستركز شركة صناعة السيارات، ومقرها ديترويت، على تطوير أنظمة مساعدة للسائق أوتوماتيكية جزئياً، مثل سوبر كروز، التي تتيح لقائدي السيارة رفع أيديهم عن عجلة القيادة.
وذكرت جنرال موتورز أنها ستخرج من مشروع سيارات الأجرة الآلية، «نظراً للوقت الطويل والموارد الضخمة المطلوبة للارتقاء بالأعمال، فضلاً عن تزايد التنافس في سوق سيارات الأجرة الآلية».
وقالت الشركة إنها ستجمع الفريق الفني لكروز مع فريقها للعمل على أنظمة متقدمة لمساعدة قائدي السيارات.

جنرال موتورز
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