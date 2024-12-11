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اقتصاد

المؤشر نيكي الياباني يعكس مساره ويغلق مرتفعاً

جانب من مدينة طوكيو (رويترز)
11 ديسمبر 2024 13:41


طوكيو (رويترز)
محا المؤشر نيكي الياباني خسائره ليغلق على ارتفاع طفيف، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على إعادة شراء الأسهم الرخيصة، بينما يضغط تقرير مرتقب عن التضخم في الولايات المتحدة على المعنويات، إذ من المرجح أن يؤثر على مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.01% عند 39372.23 نقطة، بعد أن هبط 0.65% في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29% إلى 2749.31.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث: «أعاد المستثمرون شراء الأسهم عندما هبطت إلى مستويات معقولة.. المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر إزاء نتيجة تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة».
وانخفضت الأسهم اليابانية عند الفتح، مقتفيةً أثر انخفاض المؤشرات الرئيسية لوول ستريت، أمس الثلاثاء، قبيل بيانات التضخم لشهر نوفمبر المقرر صدورها اليوم، وهي من آخر التقارير الرئيسية التي ستصدر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي 17 و18 ديسمبر.
وينتظر المستثمرون أيضاً قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره في 19 ديسمبر.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب إذا أصبح البنك أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيبقى حول معدل 2%، بدعم من الاستهلاك القوي ونمو الأجور.
وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.37% ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكي.
وانخفضت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، إذ تراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون 0.51% و0.49% على الترتيب.
ونزل سهم ديسكو لتوريد أجهزة تصنيع الرقائق 3.65% ليصبح أكبر الخاسرين على نيكي. 
وقفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 10.28% ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي.

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