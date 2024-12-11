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اقتصاد

«مايكروسوفت» تستعد لإطلاق جيل جديد من الحواسب المتطورة

"مايكروسوفت" توقف بعض التطبيقات الافتراضية القديمة
11 ديسمبر 2024 13:45


واشنطن (وام)
أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تستعد لإطلاق حواسبها المحمولة الجديدة، التي ستنافس بمواصفاتها الحواسب المطروحة حالياً، وستطلق نموذجاً جديداً من حواسب «Surface» المحمولة سيكون نسخة مطورة عن أجهزة «Surface Laptop 7».
ومن المتوقع أن تطلق مايكروسوفت أيضاً طرازاً جديداً من أجهز الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء، لينضم إلى أسرة حواسيب «Copilot Plus»، وسيحصل هذا الجهاز على أحدث معالجات «Intel وAMD»، التي تمكنه من العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيكون شبيهاً من حيث التصميم بحواسيب «Copilot Plus» السابقة، لكنه سيحصل على شاشة بمقاس 16 بوصة مجهّزة بتقنيات متطورة لحماية العين من الأشعة الضارة.
كما ستطلق «مايكروسوفت» أيضاً حاسباً محمولاً صغيراً مجهزاً بشاشة بمقاس 11 بوصة، وسيكون نسخة مطورة عن أجهزة «Surface Dock»، وسيزود بمعالج «Snapdragon Elite Plus» المتطور.

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