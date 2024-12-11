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اقتصاد

معرض الشرق الأوسط للطاقة ينطلق بدبي أبريل المقبل

معرض الشرق الأوسط للطاقة ينطلق بدبي أبريل المقبل
11 ديسمبر 2024 16:44

دبي (الاتحاد)
كشف معرض الشرق الأوسط للطاقة، عن استعداداته لتنظيم دورته الموسعة لعام 2025 والتي تضم مجموعة جديدة من المعارض والمؤتمرات وأقسام المنتجات، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي العام المقبل.
وتنطلق الدورة 49 من معرض الشرق الأوسط للطاقة بين 7 و9 أبريل 2025، في 16 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، متجاوزة دورة العام الماضي بقاعتين. تتضمن القاعات الإضافية مجموعة من الفعاليات الجديدة، بما في ذلك قسم سادس لمنتجات البطاريات والتنقل الكهربائي، إلى جانب قاعة مخصصة للجهات العارضة ضمن مساحة البطاريات والتنقل الكهربائي.
ويشكل إطلاق معرض البطاريات أحد أبرز فعاليات الدورة الجديدة من المعرض، حيث يمثل الإضافة الأحدث لمحفظة إنفورما ماركتس. تستعرض الفعالية العالمية التي انطلقت قبل 13 عاماً، أحدث تقنيات البطاريات والحلول الفعالة على امتداد مساحة قاعة كاملة. يجمع معرض البطاريات مجموعة من المهندسين وقادة الأعمال والشركات الرائدة في القطاع والمؤسسات المبتكرة، ويستقبل أكثر من 8,000 زائر لاستكشاف المنتجات المبتكرة من 500 جهة توريد رائدة، والمشاركة في الحوارات الهادفة، خلال الجلسات التثقيفية وفعاليات التواصل. يقدم برنامج المعرض الموسع 6 مؤتمرات مجانية حاصلة على اعتماد التطور المهني المستمر، وهو ضعف عدد المؤتمرات في الدورة الماضية من المعرض. 
تشمل المؤتمرات قمة القيادة والندوات التقنية، ومؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط، ومنتدى الابتكار العالمي ومنتدى قادة الأعمال في أفريقيا، ومؤتمر معرض البطاريات. 

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