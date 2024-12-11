Hub71 تطلق باقة لدعم المستثمرين الأوائل في الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إطلاق باقة لدعم المستثمرين في الشركات الناشئة، والتي تعدّ مبادرة استراتيجية مصمّمة لتعزيز نموّ شبكات المموِّلين وتمكين المستثمرين فيها من تأسيس شركات استثمارية قانونية ضمن منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي.

وتقدّم الباقة حوافز مالية بقيمة 150 ألف درهم، وتوفر للمستثمرين في الشركات الناشئة مجموعة من المزايا التي تشجعهم على الاستثمار في شركات Hub71 الناشئة خلال مراحل نموها المبكرة.

تمّ الإعلان عن باقة دعم المستثمرين في الشركات الناشئة خلال أسبوع أبوظبي المالي المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2024.

وإدراكاً لأهمية دور المستثمرين في الشركات الناشئة في دفع عجلة نموّ الشركات خلال مراحلها المبكرة، أنشأت Hub71 إطاراً شاملاً مُصمّماً لتعزيز فرصهم في تطوير شبكاتهم وتأسيس شركات استثمارية في أبوظبي. وتوفر Hub71 للمستثمرين في الشركات الناشئة بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح لهم التصويت على مشاريع الشركات الناشئة والمساهمة في توظيف رأس المال لإدارة محافظهم الاستثمارية ومتابعة أدائها بسهولة.

وعبر تعزيز شبكات المموّلين وتبسيط العملية الاستثمارية، تهدف Hub71 إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال مراحل النمو المبكرة، مما يسرع نموّ الشركات الناشئة ويعزز قدرتها على توسيع نشاطاتها ضمن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

وبهذا الخصوص، قال محمد البنعلي، مدير تعظيم القيمة في Hub71: «نلتزم في Hub71 بالعمل على تطوير منظومة استثمارية قوية ترسّخ مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار. وفي هذا الإطار، يضطلع المستثمرون في الشركات الناشئة بدور محوري في سدّ فجوة تمويل الشركات الناشئة. وعبر تسهيل تأسيس الشركات الاستثمارية وتعزيز نموّ شبكات المستثمرين في الشركات الناشئة في أبوظبي وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحل النمو المبكرة، سنتمكن من إطلاق القدرات الكاملة لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي».

وتوفر باقة دعم المستثمرين في الشركات الناشئة مجموعة من المزايا التي تتضمن تزويد المستثمرين بمساحة مكتبية لمدة عامين، وتخفيض رسوم ترخيص وتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من خدمات الدعم الإداري المركزية، بما في ذلك الخدمات القانونية وخدمات التدقيق. ويمكن للمستثمرين في الشركات الناشئة اختيار الانضمام إلى شبكات المموِّلين الحالية أو تأسيس شبكات مخصّصة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي وما توفره من خدمات الدعم الاستراتيجي، مثل التوجيه الاستثماري، والتخطيط المالي، واستراتيجيات النموّ، واستشارات التشغيل.

ومنذ إطلاق باقة دعم المستثمرين في الشركات الناشئة، انضمت أربع شبكات للمموِّلين إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بما في ذلك «فالكون فالي» (Falcon Valley)، المجموعة الحصرية للمستثمرين في الشركات الناشئة التي تركز على شركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة في مراحل نموها المبكرة، و«يو أي إي انجلز كابيتال انفستمنت»، المتخصصة في الشركات الناشئة عالية النموّ والشركات الناشئة في مراحل النمو المبكرة، وQora71، وهي شبكة يقودها رائد أعمال مقيم من مسرّع Techstars العالمي، وتركز على توجيه الشركات الناشئة في Hub71 وتمكينها من جمع التمويل، وجمعية الإمارات للمستثمرين الأوائل، التي تأسست في العام 2020، وتضم أكثر من 50 عضواً، وقد استثمرت بالفعل في شركات ناشئة بارزة مثل منصّة تكلّم للاستشارات النفسية عبر الإنترنت، وشركة Mindtales للصحة النفسية.