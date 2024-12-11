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اقتصاد

ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان الشهر الماضي

ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان الشهر الماضي
11 ديسمبر 2024 17:01


طوكيو(د ب أ)
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الأربعاء، تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي. وارتفع مؤشر أسعار الجملة في اليابان في نوفمبر الماضي بنسبة 3.7% سنوياً، في حين توقع المحللون ارتفاعاً بنسبة 3.4% سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في أكتوبر، وفقاً للبيانات المعدلة وبنسبة 3.4% وفقاً للبيانات الأولية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.3% خلال نوفمبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% خلال أكتوبر في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.2% فقط. كما ارتفعت أسعار الصادرات اليابانية الشهر الماضي، بنسبة 0.2% شهرياً وبنسبة 0.7% سنوياً، بحسب البنك المركزي، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.5% شهرياً و2.8% سنوياً.

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