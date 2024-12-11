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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تعزز اتفاقية الشراكة بالرمز مع طيران السيشل

«الاتحاد للطيران» تعزز اتفاقية الشراكة بالرمز مع طيران السيشل
11 ديسمبر 2024 17:01

أبوظبي (الاتحاد)
 وقّعت الاتحاد للطيران، وطيران السيشل اتفاقية شراكة بالرمز، لتسهيل تجربة السفر للضيوف من خلال إجراء حجز واحد بين جميع رحلات الاتحاد وماهيه عبر مطار زايد الدولي المذهل في أبوظبي.

وسيتمكن ضيوف الاتحاد من استخدام شبكة طيران السيشل للسفر إلى وجهات مثيرة مثل براسلين وموريشيوس عبر ماهيه.
وستتعاون الاتحاد مع طيران السيشل لتشغيل ست رحلات أسبوعية بين أبوظبي وماهيه، ابتداء من مايو 2025، مقارنة برحلتين في الأسبوع كانت تشغّلهما الاتحاد للطيران.

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وبموجب الاتفاقية، سيتمتع المسافرون بتجربة سفر رائعة مع نفس وزن الأمتعة، ومجموعة من الأطباق والمشروبات المجانية، وخدمة الترفيه. كما سيحصل أعضاء برنامج ضيف الاتحاد على الأميال عند كل رحلة.في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: «تقدّم هذه الشراكة المثيرة لضيوف الشركتين المزيد من الرحلات والمرونة للسفر بين أبوظبي والسيشل، وعلى كافة الوجهات على شبكة الاتحاد العالمية، ما يعزز سبل الربط للمسافرين كافة».
وأضاف: «ولا تزيد هذه الشراكة من خيارات السفر فحسب، بل إنها تقوّي العلاقة بين شركتي الطيران، مع وعد بتقديم تجربة سفر راقية لجميع المسافرين».
من جهته، تحدّث تشارلز جونسون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران السيشل، بالقول:«نفخر بإطلاق رحلات مباشرة بين أبوظبي والسيشل، ومنها إلى موريشيوس. فمع جدول رحلات صُمّم لاستفادة القصوى من فترة التواجد في جنتنا الاستوائية، سيشعر الضيوف بحرارة الضيافة من لحظة صعودهم إلى الطائرة».

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