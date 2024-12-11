الإمارات تشارك في الدورة الـ27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة



أحمد شعبان (القاهرة)

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، المقامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ترأس وفد الدولة المشارك في المجلس الوزاري العربي للسياحة الدكتور حسن عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.عقدت الدورة الحالية برئاسة معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، وبمشاركة عدد كبير من وزراء السياحة بالدول العربية، وسعادة السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.

وبحثت الدورة العديد من الموضوعات، التي من شأنها الارتقاء بصناعة السياحة بالدول العربية، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها في ضوء التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، ومن ثم قدرة قطاع السياحة على التعافي من تلك التحديات والصعوبات التي واجهته في أسرع وقت.

وتبنى المجلس الوزاري مجموعة برامج عمل طموحة للارتقاء بالسياحة العربية البينية، خاصة في ظل الأهمية النسبية لقطاع السياحة، ومساهمته من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ودوره في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدول العربية من العملات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، والزيادة في التوسع العمراني عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكانية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات، أهمها: تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك «كإقليم عربي سياحي»، والابتكار السياحي والسياحة الذكية، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وتعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة.

كما تضمن جدول الأعمال، استعراض دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعاصمة السياحة العربية لعام 2025، والتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، ومنتدى الإحصاءات السياحية بالدول العربية، وتنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، والاستراتيجية العربية للسياحة.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أوضح السفير علي المالكي أن جامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة، تعمل جنباً بجنب مع الدول الأعضاء وكل المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي.

وأضاف المالكي أن الجامعة العربية تسعى إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها، إنها تسعى للارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبو إليها جميعاً، حيث عملت على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023.

وأشارت إلى أن اللجان داخل الجامعة تعمل حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، ومؤخراً عقد بالجامعة العربية اجتماع للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة، في نوفمبر 2024، وصدرت عنه توصيات عديدة من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدول العربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً.