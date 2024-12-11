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اقتصاد

«مبادلة» تؤسس شراكة جديدة في تمويل صناديق الاستثمار الخاص

«مبادلة للاستثمارات» تجمع 1.6 مليار دولار لصندوق «الأسهم الخاصة 3»
11 ديسمبر 2024 18:53

نيويورك (الاتحاد)

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أعلنت شركة «ألب إنفست بارتنرز»، الشركة الاستثمارية العالمية المتخصصة في مجال الأسهم الخاصة والتابعة لـ «كارلايل»، وشركة مبادلة للاستثمار («مبادلة»)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن تأسيس شراكة جديدة للاستثمار المشترك في مجال التمويل الائتماني لتوفير تمويل مضمون للصناديق الاستثمارية على مستوى العالم.
تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تستند إلى علاقة طويلة الأمد بين «مبادلة» و«كارلايل»، خطوة رئيسية في استراتيجية التمويل المضمون الخاصة بشركة «ألب إنفست»، التي انطلقت في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، قادت «ألب إنفست» صفقات تمويل بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، مما عزّز مكانتها الريادية في هذا القطاع. 
وستساعد الشراكة الجديدة على تحسين قدرة «ألب إنفست» على تقديم دعم فعّال لشركات إدارة الأسهم الخاصة في سعيها لتحقيق قيمة مضافة لصناديقها. 
 وبالنسبة لـ «مبادلة»، فإن توسيع استراتيجيتها الاستثمارية الائتمانية لتشمل القروض المضمونة بقيمة المحافظ الاستثمارية للصناديق، يمنحها فرصة دخول قطاع الديون الخاصة سريع النمو والذي يُعدُّ مكملاً لشراكاتها الاستثمارية الحالية في مجالات الإقراض المباشر، والائتمان الثانوي، وديون العقارات، وتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا.
 وفي هذه المناسبة، قال فابريزيو بوكياردي، رئيس قسم استثمارات الائتمان في «مبادلة»: «يسعدنا توسيع علاقتنا طويلة الأمد مع 'كارلايل' من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي ستستثمر في توفير تمويل مضمون للصناديق الاستثمارية، وستستفيد من الخبرة المميزة لشركة 'ألب إنفست' في هذا المجال لمواكبة هذا السوق المتنامي».
 ومن جانبه، قال مايكل هاكر، الرئيس الدولي لتمويل المحافظ الاستثمارية في «ألب إنفست»: «تنسجم هذه الشراكة الجديدة مع رؤية 'ألب إنفيست' لتوفير دعم تمويلي مؤثر لصناديق الأسهم الخاصة يساعدها على مواصلة تحقيق قيمة مضافة لشركائهم. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة نوعية لمنصة التمويل الثانوية وتمويل المحافظ لدينا، وخطوة مهمة إلى الأمام لتوسيع نطاق أعمالنا وقدراتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية لشركائنا في قطاع الأسهم الخاصة». وتجدر الإشارة أن «ألب إنفست» و«مبادلة» ملتزمتان بتقديم حلول تمويلية مصممة بعناية لدعم تعزيز قيمة الصناديق الاستثمارية على الأجل الطويل والتي يقومان بتمويلها، كما أكدتا التزامهما الكامل بالتقيد بالإرشادات الأخيرة التي صدرت عن الرابطة المؤسسية للشركاء المحدودين.

مبادلة
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