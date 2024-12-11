«أوبك» تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025



لندن (رويترز)

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها مجدداً لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وهذا خامس تعديل على التوالي بالخفض تجريه المنظمة في تقريرها الشهري.

ويسلط خفض التوقعات الضوء على التحدي الذي تواجهه مجموعة «أوبك+»، التي تضم «أوبك» وحلفاء آخرين، من بينهم روسيا.

وأرجأت «أوبك+» في وقت سابق من الشهر خطتها لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل نيسان 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.

وقالت «أوبك» إنها تتوقع الآن زيادة الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً، بانخفاض عن توقعاتها الشهر الماضي بأن يرتفع بواقع 1.82 مليون برميل يومياً.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لعام 2024 دون تغيير حتى أغسطس، والتي أعلنتها لأول مرة في يوليو 2023. وخفضت «أوبك» تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 1.45 من 1.54 مليون برميل يومياً.