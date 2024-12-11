الأربعاء 11 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أوبك» تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025

"أوبك" تعين رئيساً لمجلس المحافظين وتجدد ولاية الأمين العام
11 ديسمبر 2024 19:10

 
لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
"أوبك" تعين رئيساً لمجلس المحافظين وتجدد ولاية الأمين العام
ارتفاع أسعار النفط

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها مجدداً لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.
وهذا خامس تعديل على التوالي بالخفض تجريه المنظمة في تقريرها الشهري.
ويسلط خفض التوقعات الضوء على التحدي الذي تواجهه مجموعة «أوبك+»، التي تضم «أوبك» وحلفاء آخرين، من بينهم روسيا.
وأرجأت «أوبك+» في وقت سابق من الشهر خطتها لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل نيسان 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.
وقالت «أوبك» إنها تتوقع الآن زيادة الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً، بانخفاض عن توقعاتها الشهر الماضي بأن يرتفع بواقع 1.82 مليون برميل يومياً.
وأبقت «أوبك» على توقعاتها لعام 2024 دون تغيير حتى أغسطس، والتي أعلنتها لأول مرة في يوليو 2023. وخفضت «أوبك» تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 1.45 من 1.54 مليون برميل يومياً.

أوبك
آخر الأخبار
ولي العهد السعودي
الأخبار العالمية
ولي العهد السعودي يهنئ خادم الحرمين بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034
اليوم 20:49
نهيان بن مبارك يفتتح "المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة"
علوم الدار
نهيان بن مبارك يفتتح "المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة"
اليوم 20:31
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المصري
اليوم 20:21
«الاتحاد للطيران» تحصد جائزة «شركة الطيران الرائدة في التصميم»
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تحصد جائزة «شركة الطيران الرائدة في التصميم»
اليوم 20:11
«فينتك» يعزز مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار في المجال المالي
اقتصاد
«فينتك» يعزز مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار في المجال المالي
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©