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مؤتمر «ريزولف» يختتم أعماله ضمن «أسبوع أبوظبي المالي»

مؤتمر «ريزولف» يختتم أعماله ضمن «أسبوع أبوظبي المالي»
12 ديسمبر 2024 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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اختُتمت فعاليات مؤتمر «ريزولف 2024» المرتقب، الذي استضافته محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز أبوظبي العالمي لتسوية النزاعات في اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي المالي. 
وشهد المؤتمر محادثات شائقة بمشاركة مجتمع تسوية النزاعات العالمي، إلى جانب مجموعة من قادة القطاع والجهات الحكومية. 
وترأس المؤتمر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، حيث شارك متحدثاً رئيسياً، وأشار إلى أهمية مؤتمر ريزولف الذي يعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد حيوي ومزدهر ومستدام، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من خلال وضع أطر قانونية صلبة، لافتاً إلى أن الحدث يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والمرونة وتطوير النظم المالية والقانونية.
وكانت الجلسة الحوارية بعنوان «دعاوى جماعية للضرر المجتمعي والانتقادات الحادة لوادي السيليكون» من أبرز فعاليات الحدث، حيث شهدت إقبالاً واسعاً من الحضور. مع توسع أطر الدعاوى الجماعية عالمياً، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من شركات التكنولوجيا المتقدمة، ضغوطاً قانونية متزايدة من المتقاضين الذين يزعمون تسبب هذه الشركات بالضرر المجتمعي.

أسبوع أبوظبي المالي
أبوظبي
الإمارات
محاكم أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
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