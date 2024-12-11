أسبوع أبوظبي المالي.. منصة عالمية لعقد الشراكات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استمر زخم الشراكات التي تم توقيعها خلال أسبوع أبوظبي المالي، ليشهد اليوم الثالث من الحدث العالمي، إعلان شراكات جديدة استهدفت تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وتوفير الحلول المبتكرة في القطاع المالي.

وشملت القائمة من الشراكات، الاتفاقيات التي وقعها «أبوظبي العالمي» (ADGM) مع كل من مركز إسطنبول المالي، مكتب بكين للخدمات المالية، وشركة «بوليجون»، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين شركة «سيركل» وشركة «لولو المالية القابضة»، وتوقيع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرات تفاهم مع كيانات رائدة، مثل «بي جي آي إم» وبنك «إكسيم» و«ماستركارد».



صفقة تمويلية

خلال اليوم الثالث من «أسبوع أبوظبي المالي»، تم إعلان واحدة من أكبر الصفقات التمويلية في الدولة، حيث أعلنت شركة «كوانتيكس لمشاريع التكنولوجيا»- إحدى شركات «أسترا تيك» الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها- حصولها على تسهيلات ضخمة، عبر عملية توريق مدعومة بالأصول، بقيمة 500 مليون دولار أميركي من مجموعة سيتي المصرفية.

وتعد هذه الصفقة التمويلية من بين الصفقات الأضخم المقدمة لشركة تكنولوجيا مالية في الإمارات حتى الآن، وخطوة مهمة في تعزيز الابتكار التمويلي في المنطقة.

وقال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «أسترا تك»: «إن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد تحولاً سريعاً يجذب استثمارات عالمية كبيرة، وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، تحقيق نمو قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية».

وأوضح أن التسهيلات المقدمة من «سيتي» ستتيح لشركتي «كوانتيكس» و«استرا تك» توسيع نطاق النظام البيئي لتطبيق ألترا، مما يوفر للمستخدمين تجربة مالية سلسة، حيث تتمثل رؤيتنا في بناء منصة شاملة تعمل على تبسيط القرارات المالية للمستهلكين وتمكينهم، سواء كان ذلك من خلال تأمين القروض أو إدارة الشؤون المالية اليومية، مختتماً بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير مستقبل الخدمات المالية في المنطقة.



شراكة رقمية

وأطلق كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«ماستركارد» مبادرة الشراكة الرقمية في أبوظبي، والتي تمتد لثلاث سنوات، وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية باستخدام بنية «ماستركارد» التحتية للمدفوعات.

وتهدف المبادرة إلى توظيف التقنيات المالية المتقدمة في رقمنة أنظمة المدفوعات الحكومية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

كما سيتعاون مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية التابع لـ«ماستركارد» مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير منتجات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين»، وذلك لدعم قطاع إنتاج الألعاب الإلكترونية في الإمارة، وغيرها من القطاعات ذات النمو المرتفع.

وبمقتضى الاتفاقية، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم لشركة ماستركارد للعمل مع الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي لتطوير حلول مالية رقمية متخصصة تلبي احتياجات هذه الجهات. وستسهم الحلول المالية في تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتوفير خدمات جديدة للمجتمعات المحلية من خلال خدمات، مثل توفير بطاقات الدفع للأفراد غير المتعاملين مع البنوك لتسهيل دفعات التقاعد.

وسيتم نشر هذه الحلول المبتكرة على المستوى العالمي بعد توظيفها في أبوظبي، مما يعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة للخدمات المالية. كما سيتم إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقاً مصممة خصيصاً لتتناسب مع أعداد المسافرين والمقيمين المتزايدة في أبوظبي.

وعبر التكامل مع منصة «ماستركارد برايسليس»، سيتم تخصيص قنوات تسويق لإمارة أبوظبي، وموقع إلكتروني خاص، وإمكانية الوصول إلى شبكة «ماستركارد» العالمية التي تعرض الوجهات السياحية في الإمارة، بما في ذلك الفنادق والمتاحف والفعاليات الترفيهية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن تعزيز الاقتصاد الرقمي يعد ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي، وستسهم شراكتنا مع «ماستركارد» في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في الخدمات الرقمية، مما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب المواهب العالمية، ودعم ازدهار قطاع السياحة، مؤكداً أن هذه الشراكة تُمثل محطة أساسية في رحلة التحول الرقمي للإمارة، وترسم ملامح مستقبل تزدهر فيه الأعمال والمجتمعات، مما يرسخ مكانة اقتصاد أبوظبي معياراً عالمياً للنمو المستدام.