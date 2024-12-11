ميناء خليفة يرسخ موقعه ضمن أكبر موانئ الحاويات في العالم

يوسف العربي (أبوظبي)

نجح ميناء خليفة على مدار الاثني عشر عاماً الماضية في ترسيخ مكانته الريادية ضمن منظومة التجارة العالمية، ليتبوأ المركز الثالث عالمياً في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي «CPPI» الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز.

ويعود تقدم ميناء خليفة إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لعام 2022 إلى التطوير المستمر الذي شهده الميناء على مستوى البنية التحتية وزيادة الكفاءة التشغيلية في مناولة الحاويات، ما يشكل سمة فريدة للميناء الذي يسهم بدور كبير في ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات مركزاً رائداً للتجارة العالمية.

ويعتبر ميناء خليفة أسرع الموانئ نمواً في العالم، ويخدم 25 خط شحن رئيساً، ويربط بشكل مباشر أكثر من 70 ميناء عالمياً، ويضم محطتين للحاويات ومحطة للبضائع المدحرجة ترتبط جميعها بشكل متكامل مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، ما يوفر للمتعاملين بوابة فريدة للأسواق الدولية.

ويعتبر ميناء خليفة المقر الرئيسي لثلاث من أفضل 5 شركات شحن في العالم: محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، محطة «سي إم إيه ميناء خليفة» و«إم إس سي ميديترانيان».



مرافئ أبوظبي

تقوم مرافئ أبوظبي بتشغيل وإدارة محطة الحاويات في ميناء خليفة، التي تعتبر أول محطة حاويات شبه آلية وأكثر المحطات تطوراً من الناحية التقنية في المنطقة. وقامت شركة «إم إس سي ميديترانيان» للشحن البحري في عام 2018 بالتوقيع على اتفاق امتياز ينص على إنشاء محطة أخرى مُدارة من قبل مرافئ أبوظبي كذلك.



محطة كوسكو

وقعت شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في شهر سبتمبر من عام 2016 عقد امتياز مدته 35 عاماً لتشغيل المحطة الثانية في ميناء خليفة وهي محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، والتي تضم أكبر محطة لفرز الحاويات في المنطقة.



«سي إم إيه»

وتم تأسيس محطة سي إم إيه بموجب اتفاقية امتياز بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية مدتها 35 عاماً تم توقيعها في شهر سبتمبر عام 2021، وتتم إدارتها كمشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» ومجموعة موانئ أبوظبي ومن المقرر إتمام المحطة في عام 2025.



«أوتوتيرمينال»

يعد أوتوتيرمينال ميناء خليفة مشروعاً مشتركاً يهدف إلى إدارة محطة البضائع المدحرجة/ السيارات في ميناء خليفة، وتم إطلاقه بموجب اتفاقية امتياز جرى التوقيع عليها مع أوتوتيرمينال برشلونة في فبراير 2018 وتمتد لـ15 عاماً.



محطة البضائع

وتم تخصيص محطة البضائع السائلة لتخزين ومعالجة المواد الكيميائية المتخصصة ويبلغ عمق المحطة 16 متراً، وستبلغ سعتها 100 ألف متر مكعب في المرحلة الأولى.



خدمات متكاملة

يتمتع قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي بقدرات تنافسية هائلة في مجال التجارة العالمية، حيث يتبع نهجاً شاملاً للعمل مع القطاعات الأخرى ضمن المجموعة (قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع البحري، والقطاع الرقمي، والقطاع اللوجستي)، ما يتيح تقديم حلول متكاملة وفريدة لسلسلة التوريد، الأمر الذي يساعد في تسهيل التجارة على امتداد منطقة الشرق الأوسط.

ويملك ويدير قطاع الموانئ، جزء من مجموعة موانئ أبوظبي، أكثر من 25 ميناء ومحطة، تعمل جميعها على تسهيل التبادل التجاري.

ويركز قطاع الموانئ على تحقيق التنمية المستدامة، وإبرام شراكات مع المؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً، بهدف تنويع وتوسيع القدرات وتلبية الاحتياجات المختلفة والمتنامية للمتعاملين وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي.