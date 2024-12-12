تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركية) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2704.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2744.60 دولار.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.84 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.55 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 979.91 دولار.