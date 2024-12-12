أدنوك للتوزيع تُطلق منصة "عارف" لدعم علاقات المستثمرين

أعلنت أدنوك للتوزيع، اليوم، إطلاق منصة "عارف" روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمُخصصة لدعم علاقات المستثمرين، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي. وتجسّد منصة "عارف" التزام الشركة بتسخير التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التواصل مع المستثمرين وتعزيز مبدأ الشفافية.

ويعكس اسم "عارف" ، جوهر هذا الابتكار كأداة معرفية متقدمة ، متيحا للمستثمرين الحاليين والمحتملين الوصول إلى معلومات دقيقة حول الأداء المالي والتشغيلي ومستجدات الشركة واستراتيجيتها بطريقة تفاعلية مٌبسطة ، إلى جانب تقديم دعم الاستفسارات باللغتين الإنجليزية والعربية، مما يضمن الوصول الفوري للبيانات على مدار الساعة لقاعدة المستثمرين على مختلف فئاتهم.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن إطلاق منصة "عارف" يؤكد التزام الشركة بالابتكار في جميع مجالات أعمالها حيث ستوفر للمستثمرين الحاليين والمحتملين، أداة قوية تمنحهم رؤى تفصيلية حول نمو الشركة وتُمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وذلك من خلال تسخير آليات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التزام الشركة بمبدأ الشفافية.وتتميز منصة "عارف" بقدرتها على توفير معلومات فعّالة لاستفسارات المستثمرين بشكل يتجاوز إمكانيات روبوت المحادثة التقليدي الذي يعتمد على قواعد البيانات.

فالمنصة قادرة على تحليل البيانات وحساب النِسب المالية المُخصصة بشكل سريع من خلال دمج مقاييس الأداء، وتحليل مؤشرات النمو، وتقديم تحديثات فورية حول استراتيجية الشركة ونجاحاتها الاستثمارية ومبادرات الاستدامة.وتستند مُخرجات منصة "عارف" إلى البيانات المُعتمدة والموثوقة للشركة، مما يضمن توفير المعلومات بشكل دقيق، وذلك التزاماً بتحقيق أعلى معايير الموثوقية والمسؤولية تجاه المستثمرين.



في الوقت التي تُركّز فيه منصة "عارف" حالياً على علاقات المستثمرين، ستشهد المنصة في المستقبل تحديثات جديدة تهدف إلى تعزيز وظائفها وتوسيع نطاق خدماتها لتصبح واجهة شاملة وسهلة الاستخدام تُلبي مجموعة واسعة من الاستفسارات المتعلقة بالشركة تشمل قطاعات التجزئة، والأعمال بين الشركات، وأصحاب المصلحة الآخرين.

يأتي هذا التطور تماشياً مع استراتيجية أدنوك للتوزيع التي تهدف إلى تعزيز تجارب العملاء ضمن مختلف جوانب سلسلة القيمة.وتُعد منصة "عارف" واحدة من أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتبناها "أدنوك للتوزيع"، التزاماً منها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة والابتكار في مختلف قطاعات أعمالها.

وتُسهم هذه التطورات في تعزيز تجربة العملاء، ودفع نمو الشركة والكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم جهود الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية، كما تعزز مكانة أدنوك للتوزيع الرائدة على مستوى الدولة في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة وتوفير حلول التنقل المستدام، في الوقت التي تعمل فيه الشركة على إضافة قيمة مجزية لمساهميها على المدى الطويل.