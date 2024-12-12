إدراج 3 إصدارات لصكوك من إندونيسيا في «ناسداك دبي» بقيمة 2.75 مليار دولار



دبي (الاتحاد)

رحّبت ناسداك دبي، بثلاثة إصدارات لصكوك صادرة عن جمهورية إندونيسيا بقيمة إجمالية تبلغ 2.75 مليار دولار، في إطار برنامج إندونيسيا لإصدار شهادات الصكوك بقيمة 45 مليار دولار.

وهي المرة الرابعة خلال العام 2024 التي تصدر فيها الجمهورية الإندونيسية صكوكاً في الأسواق المالية بالدولار الأميركي، لتصبح الدولة الوحيدة في آسيا التي حققت ذلك، ما يعكس الإقبال الواسع ومستوى الطلب القوي من المستثمرين على إصدارات الحكومة الإندونيسية.

وتشمل شرائح الصكوك المدرجة الجديدة، شهادات صكوك بقيمة 1.1 مليار دولار بمعدل ربح 5%، تُستحق في عام 2030، وشهادات صكوك بقيمة 900 مليون دولار بمعدل ربح 5.25%، تُستحق في عام 2034، وشهادات صكوك بقيمة 750 مليون دولار بمعدل ربح 5.65%، تُستحق في عام 2054، وبذلك، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 98.9 مليار دولار، ما يؤكد مكانة دبي كأكبر وجهة عالمياً لإدراج الصكوك.

وتعد حكومة إندونيسيا من أكبر الجهات المصدرة للصكوك في ناسداك دبي، وبهذا الإصدار ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من الحكومة الإندونيسية في البورصة إلى 24.6 مليار دولار عبر 21 عملية إدراج.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب كل من إيكو إن إم سابوترو، الملحق المالي في السفارة الإندونيسية في أبوظبي ممثِّلاً حكومة جمهورية إندونيسيا، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة إن الإصدارات الثلاثة للصكوك من قبل جمهورية إندونيسيا شكلت إنجازاً استثنائياً، فعلى الرغم من التحديات المالية العالمية، نجحت الحكومة في دخول السوق وجذب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين من مختلف المناطق الجغرافية، وهو ما يعكس مستوى الإقبال القوي في السوق والثقة الراسخة بجمهورية إندونيسيا وأسسها الاقتصادية الصلبة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي إن إصدارات الصكوك من جمهورية إندونيسيا في ناسداك دبي يشكل إنجازاً مهماً ويعكس الشراكة القوية بين إندونيسيا ودبي، كما يؤكد مكانة البورصة كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي، وتشكل عمليات إدراج الصكوك دليلاً على ثقة المستثمرين الدوليين في الأسس القوية للاقتصاد الإندونيسي وموثوقية ناسداك دبي.

يُذكر أن الاكتتاب على الصكوك الجديدة تجاوز القيمة المستهدفة بواقع 1.8 ضعف، مما يُبيّن الاهتمام القوي من المستثمرين الدوليين ويعزز الثقة في مسار نمو الاقتصاد الإندونيسي.