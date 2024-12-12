تعاون بين «Visa» و«أكاديمية أبوظبي العالمي» لتعزيز الابتكار في القطاع المالي



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت Visa، مذكرة تفاهم استراتيجية مع أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي (ADGM).

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون Visa وأكاديمية أبوظبي العالمي لتعزيز الابتكار والتعليم والتطوير في القطاع المالي بدولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، ودعماً لبرنامج برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لمصرف الإمارات المركزي، الرامية إلى بناء اقتصاد قوي يستشرف المستقبل.

ووقّع مذكرة التفاهم جوان كبه، نائب الرئيس الأول، رئيس العلاقات الحكومية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa، وعبدالله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

وتشمل مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم جهود البحث والتطوير المشتركة، وتنمية مهارات المهنيين في القطاع المالي.

وفيما يتعلق بالبحث والتطوير، ستتعاون Visa مع مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي(ADGM) لإجراء مشروعات بحث مشترك حول مواضيع بالغة الأهمية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وابتكارات القطاع المالي. ويهدف الطرفان إلى تسهيل تبادل المعرفة، وتعزيز البحوث التطبيقية لدفع الابتكار في المجتمع المالي في دولة الإمارات.

وفيما يتعلق بتطوير المهارات، ستقدم Visa- من خلال جامعة Visa- مجموعة من برامج التدريب ومنح الشهادات في أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM).

وتهدف هذه البرامج من خلال محتوياتها المختارة بعناية والدورات والندوات الرقمية، إلى صقل مهارات العاملين في القطاع، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، إلى جانب دعم جهود التوطين، وبناء قوة عاملة قادرة على التعامل مع تغيرات المستقبل ومواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي الحيوي والمزدهر.

وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: نفخر بشراكتنا مع أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM)، ونؤكد التزام Visa تجاه دولة الإمارات ورؤية أبوظبي ببناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ونسعى من خلال مشاركة خبراتنا في مجال المدفوعات والأمن السيبراني وابتكارات التكنولوجيا المالية، إلى دعم وتمكين المتخصصين في القطاع، ومساعدتهم على تشكيل مستقبل المشهد المالي في الإمارات، كما يعكس هذا التعاون قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تماشياً مع الأهداف الوطنية، لإحداث التحول في الاقتصادات، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والشركات والمجتمعات، ومن خلال هذا التحالف، تبني Visa على جهودها في تعزيز أجندة التحول الرقمي في الإمارات، والمساهمة في نموها ونجاحها على المستوى العالمي«.

من جانبه، قال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز الأبحاث التابع لها: تشكل شراكتنا مع Visa محطة بارزة نحو تحقيق رسالتنا المشتركة بدفع الابتكار وتنمية وتطوير الخبرات المهنية المتخصصة، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات لاقتصاد المعرفة القائم على التقنيات الرقمية المتطورة، ومن خلال الاستفادة من القدرات عالمية المستوى لأكاديمية أبوظبي العالمي في مجالات التدريب والبحث، إلى جانب الخبرات العالمية لشركة Visa، سندعم القطاع المالي بالأدوات والمواهب والكفاءات اللازمة لتحقيق التميز في مشهد سريع التغير، ونلتزم معاً بالعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة والنمو المستدام، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويرسخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً رائداً».