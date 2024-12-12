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اتفاقية تعاون بين «كهرباء دبي» ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية

اتفاقية تعاون بين «كهرباء دبي» ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية
12 ديسمبر 2024 17:44


دبي (الاتحاد)
وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأميركي، لتعزيز التعاون الوثيق في مجال التدريب وتطبيق أحدث تطورات الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات وحلول تخزين الطاقة وغيرها.
وبموجب الاتفاقية، يوفر معهد أبحاث الطاقة الكهربائية لموظفي الهيئة برامج ودورات تدريبية في شتى الميادين ومنها الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحليلات إدارة أصول التوزيع، والأمن السيبراني، والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، ومختلف الجوانب التي تؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز تمكين موظفي الهيئة من المساهمة الفعالة في استشراف وصنع المستقبل المستدام.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها بوصفها قطباً عالمياً قائماً على اقتصاد المعرفة، ونظراً إلى أن موظفينا هم العمود الفقري لكافة إنجازاتنا ونجاحاتنا العالمية، نتعاون مع كبرى مراكز البحوث والابتكار المحلية والعالمية، ونوفر برامج التطوير المهني والذاتي التي تمكن موظفي الهيئة من تحويل التحديات إلى فرص ومواكبة التغيرات المتسارعة.
من جانبه، قال أرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية: بالاستفادة من خبرات معهد أبحاث الطاقة الكهربائية العالمية في مجال التحول التقني، ودمج التقنيات الجديدة والناشئة منخفضة الكربون، وتحديث الشبكة، نتطلع قدماً إلى العمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لدفع الابتكار وضمان تحول موثوق وعادل إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

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