أبوظبي تطلق منصة «Hub71+ AI» لدعم الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، منصّة Hub71+ AI المتخصّصة والمصمّمة لدعم الشركات الناشئة في الاستفادة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

وستقوم المنظومة الجديدة التي تمّ إطلاقها خلال أسبوع أبوظبي المالي، بتزويد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية والموارد اللازمة للازدهار على صعيد الاقتصاد العالمي سريع النموّ.

وخلال الفترة ما بين عامي 2021 و2023، ارتفع عدد شركات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بمعدل نموّ سنوي مركب بلغ 67%. كما تشير الدراسات أيضاً أنه، في المتوسط، تمّ تأسيس شركة ذكاء اصطناعي واحدة كل يومين في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024. ومن المقرر أن تعمل Hub71+ AI على تسريع هذا الزخم من خلال دعم الشركات الناشئة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وانضمت AI71 كشريك أساسي لمنظومة Hub71+ AI حيث ستقدم رصيد حوسبة خاص بمنصّتها API، يوفر إمكانية الوصول إلى سلسلة Falcon المصنفة عالمياً من النماذج اللغوية الكبيرة والأدوات الأخرى، وذلك عبر الدفع مقابل الاستخدام. كما ستتيح AI71 إمكانية الوصول إلى فريقها من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما انضمّت Core42 كشريك رئيس لمنظومة Hub71+ AI، بما يمنح الشركات الناشئة الإقليمية أفضلية في الوصول إلى منتجات وحلول Core42 المتقدمة.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: يسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل مختلف القطاعات، وتشكيل مستقبل عالمنا بسرعة ملحوظة، ولا تقتصر طموحات أبوظبي على مواكبة هذه التطورات فحسب، بل تسهم أيضاً كجهة عالمية رائدة في وضع معايير تطوير الذكاء الاصطناعي وتحقيق الأثر الهادف، وتؤكد منصّة Hub71+AI على التزامنا بدعم المؤسسين الطموحين والرواد، ودعم الشركات الناشئة بفرص غير مسبوقة للوصول إلى الموارد والتوجيه والتعاون مع عمالقة التكنولوجيا والشركات الوطنية الرائدة. كما نهدف إلى توسيع نطاق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وزيادة تأثيره العالمي انطلاقاً من منظومة التكنولوجيا النشيطة في أبوظبي.

وقال طلال القيسي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والشراكات في Core42: «ملتزمون بتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من الإمكانات التحوّلية للذكاء الاصطناعي، بفضل البنية التحتية الرقمية القوية والمتخصّصة، فضلاً عن التوجيه المخصّص لدخول السوق، وفي هذا الإطار، تأتي شراكتنا مع Hub71+ AI منسجمة مع مهمتنا الهادفة إلى توسيع نطاق تمكين الذكاء الاصطناعي ودفع النموّ الاقتصادي المستدام في أبوظبي. وسنعمل معاً على تمهيد الطريق أمام الشركات الناشئة للتوسع عالمياً، وتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي».

وقال الدكتور ماهر نايفة، كبير مسؤولي المنتجات في AI71: «تلتزم منصّة AI71 بسد الفجوة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين أكبر عدد من المستخدمين بأدوات الذكاء الاصطناعي. ويتمثل الجزء الرئيس في مركز واجهة برمجة التطبيقات لدينا، والذي يوفر إمكانية الوصول إلى Falcon، وهي سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المصنفة عالمياً من معهد الابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى أدوات أخرى.