الإمارات تُشارك في معرض «2024 COMEUP» بكوريا لتعزيز فرص نمو المشاريع الصغيرة



أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «2024 COMEUP»، المنعقد بالعاصمة الكورية سيؤول خلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، بهدف تعزيز آفاق التعاون في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وتبادل أفضل الخبرات والسياسات بين الجانبين في هذا الصدد.

وضم جناح دولة الإمارات الذي نظمته وزارة الاقتصاد في المعرض، 28 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، والتي استعرضت منتجاتها وخدماتها المنفذة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم تمكينها في جذب الاستثمارات التي تساعدها على نمو أعمالها ومشاريعها الريادية، كما شهد الجناح حضوراً فعالاً من قبل زوار المعرض والمشاركين بالعروض التقديمية حول ممكنات ريادة الأعمال في الدولة والفرص المتاحة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والتجارية، كما تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين وحرصهما على تطويرها بصورة مستمرة، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والتقدم المستدامين.

وقالت معاليها في كلمة ألقتها خلال جلسة على هامش المعرض «إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد القطاعات الحيوية والرئيسية في التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما أن الجانبين يمتلكان قواسم مشتركة لتنمية هذا القطاع بصورة متواصلة وتوفير كافة الممكنات والفرص التي تساعده على النمو والازدهار، بما يدعم تنافسية اقتصادي الدولتين وتعزيز استدامتهما».

وأضافت: تُمثل مشاركة وفد الدولة في المعرض هذا العام محطة مهمة في دعم روابط العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال ودفعها لمستويات أكثر زخماً وتنافسية، كما تعد فرصة مثالية لفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ودعمها لترويج مشاريعها أمام قاعدة كبيرة من المستثمرين في كوريا والعديد من دول العالم، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وتُسهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني.

واستعرضت معاليها مبادرات منظومة ريادة الأعمال الجديدة في الدولة والتي تستهدف الحفاظ على ريادة وتنافسية الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031، حيث تتضمن هذه المبادرات صندوق «ريادة» الذي تم رصد حوافز من خلاله، بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات، و«مجلس الشباب لريادة الأعمال» الذي يعمل على تمكين رواد الأعمال الشباب من مواكبة المستجدات في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بينهم. ودعت معاليها المستثمرين ورواد الأعمال من كوريا إلى الاستفادة من بيئة ريادة الأعمال النشطة في دولة الإمارات والاطلاع على فرص الأعمال والشراكات التي توفرها في مختلف القطاعات الحيوية.

تضمنت فعاليات المعرض، تنظيم جلسة لوفد الدولة تحت عنوان «الإمارات بوابتك الأولى للأعمال والاستثمار»، بحضور ممثلين عن المنطقة الحرة بمطار دبي، وشركة مشاريع جامعة خليفة، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة Digitalstores.ae، حيث سلطت الجلسة الضوء على مقومات بيئة الأعمال والاستثمار في الأسواق الإماراتية لا سيما إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وكذلك ممكنات المناطق الحرة في الدولة والبنية التحتية المتقدمة التي تتميز بها، وأيضاً الموقع الاستراتيجي للإمارات باعتبارها بوابة حيوية تربط شرق العالم بغربه ووجهة مثالية لممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وشهدت مشاركة وفد الدولة في المعرض أيضاً، تقديم رواد الأعمال الإماراتيين عروضاً متميزة حول مشاريعهم الريادية ومنتجاتهم خلال مشاركتهم في عدد من الجلسات، كما حضروا سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المعرض.

إضافة إلى ذلك، حضرت معالي علياء المزروعي، توقيع اتفاقية تعاون بين إحدى الشركات ضمن وفد الدولة وهي Digitalstores مع شركة Shukran Korea، لتعزيز فرص وجود الشركات الكورية في الأسواق الإماراتية والتي تعمل في مجالات متنوعة لا سيما التخزين والتوصيل، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استقطاب 27 علامة تجارية كورية متنوعة للسوق الإماراتي خلال العام 2025 منها علامات تجارية معنية بالأدوية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة.

كما شهدت معاليها توقيع مذكرة تفاهم بين رمال لإنترنت الأشياء»Remal IoT«وسونغجين تكوين»Sungjin Techwin«، والتي تضمنت اتفاق الطرفين على توحيد العلامة التجارية تحت اسم رمال، مما يعكس رؤية مشتركة للمستقبل، لا سيما أن سونغجين تكوين، التي أصبحت الآن «رمال كوريا»، منشأة متطورة للتصنيع والبحث والتطوير في مدينة دايجون الكورية، وستسهم هذه المذكرة في تعزيز التعاون في مجالات إنترنت الأشياء والفضاء والدفاع والصناعات، من خلال الجمع بين الخبرات الإماراتية والكورية لتقديم حلول وابتكارات عالمية المستوى.

وشاركت مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ضمن وفد الدولة وهي، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، المنطقة الحرة بمطار دبي، مدينة الإبداع في الفجيرة، مصرف الإمارات للتنمية، واحة دبي للسيليكون، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، جامعة خليفة، كليات التقنية العليا، جامعة الإمارات العربية المتحدة، حاضنة In5.