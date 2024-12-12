"أبوظبي العالمي" يستعرض إرشادات الاستثمارات المستدامة



أبوظبي (الاتحاد)

عرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) مختلف مبادراتها المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك إصدار توجيهات خاصة بأدوات الاستثمار المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خلال مشاركتها في منتدى أبوظبي للتمويل المستدام 2024، إحدى الفعاليات الرئيسة في أسبوع أبوظبي المالي. وتشكّل هذه التوجيهات خطوة مهمة لترسيخ التزام أبوظبي العالمي بدعم التمويل المستدام ومواجهة ممارسات التضليل البيئي في القطاع المالي.

وتعكس التوجيهات الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية مدى حرصها على اعتماد أفضل الممارسات العالمية، حيث تضمن الشفافية والمساءلة ونزاهة منتجات الاستثمار المختصة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما تشكل التوجيهات عنصراً مهماً ضمن رؤية أبوظبي العالمي الشاملة للتمويل المستدام، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين والجهات المصدرة ومختلف المشاركين في الأسواق لتحقيق نتائج تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والحوكمة.

وعلّق إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي على أهمية هذه التوجيهات قائلاً: «يشكل إصدار توجيهات أدوات الاستثمار المختصة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة خطوة مهمة في مسيرة أبوظبي العالمي نحو ترسيخ أفضل ممارسات التمويل المستدام في منظومته الشاملة، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز ثقة قطاع الخدمات المالية والمستثمرين في إطارنا التنظيمي القوي، ودعم ومساعدة مختلف أصحاب المصلحة ليتمكنوا من تقديم إسهامات هادفة في أجندة الاستدامة العالمية».

واتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية مجموعة من المبادرات المهمة الرامية إلى تعزيز ريادة أبوظبي العالمي لمشهد التمويل المستدام، ومن بينها اعتماد إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام وإصدار البيان الثالث لمجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات.

وكان لسلطة تنظيم الخدمات المالية مشاركة مميزة في منتدى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي وفّر منصة للنقاشات الشيقة وجمع أبرز صناع السياسات ورواد القطاع والمبتكرين لاستكشاف استراتيجيات عملية وفاعلة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة.

وركّزت سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال مشاركتها على الجهود التي يبذلها أبوظبي العالمي ونهجه الاستباقي في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات ودعم التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.