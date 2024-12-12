دائرة الطاقة في أبوظبي تستضيف برنامج الشباب خلال مؤتمر تحلية المياه

أبوظبي(الاتحاد)

استضافت دائرة الطاقة في أبوظبي، برنامج الشباب ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، في خطوة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من القادة الإماراتيين في قطاع المياه والطاقة.

وجمعت فعاليات برنامج الشباب نخبة من الخبراء والمتخصصين مع الشباب من الإمارات ودول العالم، وذلك من خلال جلسات نقاش تفاعلية، وندوات لتبادل الرؤى والأفكار، وورش عمل حول مواضيع حيوية مثل معالجة ندرة المياه عالمياً، وتعزيز الممارسات المستدامة، والابتكار التكنولوجي، وتكامل الطاقة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للمياه والتعاون الدولي.

وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أهمية إشراك الشباب في هذه الحوارات، مشيرا إلى أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وصنّاع الحلول المبتكرة التي ستسهم في حماية موارد المياه للأجيال المقبلة.

وأضاف معاليه أن برنامج الشباب الذي تم إطلاقه في هذا المؤتمر يعكس التزام الدائرة المستمر بتمكين العقول الشابة، وتحفيز مشاركتهم الفاعلة في هذا الحدث العالمي، بما يساهم في ربط المعرفة بالحلول العملية على أرض الواقع.

ومن أبرز الموضوعات التي تناولها البرنامج، قصة إدارة المياه في أبوظبي قدمها معالي المهندس عويضة مرشد المرر، بالإضافة إلى ورشة عمل لأفكار الشباب بعنوان العلاقة بين التكنولوجيا المائية والطاقة الشمسية، وورشة «المياه والطاقة المتجددة»، قدمتها ملاك حلبي من شركة مصدر، استعرضت خلالها محور الابتكار المستدام في إنتاج المياه، فيما قدمت عائشة عبدالرحمن العلي، من قسم الابتكار في دائرة الطاقة، موضوع دور القيادة في ابتكار حلول الطاقة. ويعد برنامج الشباب جزءاً أساسياً من أجندة المؤتمر التي ركزت على الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، ويهدف إلى إعداد جيل من القادة الشباب المُلهمين، والمُسلّحين بالمعرفة والقدرة على تبني السياسات والتقنيات التي تدعم الاستخدام المستدام للمياه في دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء العالم.

وقالت شانون مكارثي، الأمين العام للرابطة الدولية لتحلية المياه، إنه في ظل تزايد أزمة ندرة المياه عالمياً، أصبح من الضروري تشجيع قادة المستقبل على البحث وابتكار حلول مستدامة، إذ يساهم برنامج الشباب في هذا المؤتمر في تعزيز وجهات نظر جديدة، وتمكين هؤلاء القادة من قيادة التغيير المستدام في مجتمعاتهم.

من جانبه، قال حمد ناجي الظاهري، رئيس مجلس برنامج الشباب في دائرة الطاقة، إن هذا البرنامج يتيح فرصة ثمينة للشباب لاكتساب خبرات عالمية قيّمة.

ويُعدّ المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 فرصة مثالية لسماع أصوات الشباب الذين هم قادة المستقبل ورواد الابتكار في هذا المجال.

يذكر أن استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر العالمي يأتي في ظل التزامها بإدارة المياه المستدامة، وتوفير الفرصة للقادة الشباب للقيام بدور حيوي في مواجهة أزمة ندرة المياه التي تعد من أبرز القضايا البيئية العالمية.