الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دائرة الطاقة في أبوظبي تستضيف برنامج الشباب خلال مؤتمر تحلية المياه

دائرة الطاقة في أبوظبي تستضيف برنامج الشباب خلال مؤتمر تحلية المياه
12 ديسمبر 2024 19:08

 

أبوظبي(الاتحاد)
استضافت دائرة الطاقة في أبوظبي، برنامج الشباب ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، في خطوة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من القادة الإماراتيين في قطاع المياه والطاقة.
وجمعت فعاليات برنامج الشباب نخبة من الخبراء والمتخصصين مع الشباب من الإمارات ودول العالم، وذلك من خلال جلسات نقاش تفاعلية، وندوات لتبادل الرؤى والأفكار، وورش عمل حول مواضيع حيوية مثل معالجة ندرة المياه عالمياً، وتعزيز الممارسات المستدامة، والابتكار التكنولوجي، وتكامل الطاقة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للمياه والتعاون الدولي.
وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أهمية إشراك الشباب في هذه الحوارات، مشيرا إلى أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وصنّاع الحلول المبتكرة التي ستسهم في حماية موارد المياه للأجيال المقبلة.
وأضاف معاليه أن برنامج الشباب الذي تم إطلاقه في هذا المؤتمر يعكس التزام الدائرة المستمر بتمكين العقول الشابة، وتحفيز مشاركتهم الفاعلة في هذا الحدث العالمي، بما يساهم في ربط المعرفة بالحلول العملية على أرض الواقع.
ومن أبرز الموضوعات التي تناولها البرنامج، قصة إدارة المياه في أبوظبي قدمها معالي المهندس عويضة مرشد المرر، بالإضافة إلى ورشة عمل لأفكار الشباب بعنوان العلاقة بين التكنولوجيا المائية والطاقة الشمسية، وورشة «المياه والطاقة المتجددة»، قدمتها ملاك حلبي من شركة مصدر، استعرضت خلالها محور الابتكار المستدام في إنتاج المياه، فيما قدمت عائشة عبدالرحمن العلي، من قسم الابتكار في دائرة الطاقة، موضوع دور القيادة في ابتكار حلول الطاقة. ويعد برنامج الشباب جزءاً أساسياً من أجندة المؤتمر التي ركزت على الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، ويهدف إلى إعداد جيل من القادة الشباب المُلهمين، والمُسلّحين بالمعرفة والقدرة على تبني السياسات والتقنيات التي تدعم الاستخدام المستدام للمياه في دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء العالم.
وقالت شانون مكارثي، الأمين العام للرابطة الدولية لتحلية المياه، إنه في ظل تزايد أزمة ندرة المياه عالمياً، أصبح من الضروري تشجيع قادة المستقبل على البحث وابتكار حلول مستدامة، إذ يساهم برنامج الشباب في هذا المؤتمر في تعزيز وجهات نظر جديدة، وتمكين هؤلاء القادة من قيادة التغيير المستدام في مجتمعاتهم.
من جانبه، قال حمد ناجي الظاهري، رئيس مجلس برنامج الشباب في دائرة الطاقة، إن هذا البرنامج يتيح فرصة ثمينة للشباب لاكتساب خبرات عالمية قيّمة.
ويُعدّ المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 فرصة مثالية لسماع أصوات الشباب الذين هم قادة المستقبل ورواد الابتكار في هذا المجال.
يذكر أن استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر العالمي يأتي في ظل التزامها بإدارة المياه المستدامة، وتوفير الفرصة للقادة الشباب للقيام بدور حيوي في مواجهة أزمة ندرة المياه التي تعد من أبرز القضايا البيئية العالمية.

أخبار ذات صلة
انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 في أبوظبي
المؤتمر العالمي لتحلية المياه ينطلق في أبوظبي بعد غد
دائرة الطاقة في أبوظبي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
اليوم 19:44
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
علوم الدار
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
اليوم 18:54
ألفونسو ديفيز يعود إلى تدريبات البايرن
الرياضة
ألفونسو ديفيز يعود إلى تدريبات البايرن
اليوم 20:27
رئيس الدولة يشهد تخريج الدفعة الأولى من جامعة زايد العسكرية
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد تخريج الدفعة الأولى من جامعة زايد العسكرية
اليوم 20:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©