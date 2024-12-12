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«غرفة عجمان» تناقش خطة عمل ومشاريع 2025

«غرفة عجمان» تناقش خطة عمل ومشاريع 2025
12 ديسمبر 2024 19:09


عجمان (الاتحاد)
ناقش مجلس إدارة غرفة عجمان خطة العمل والمشاريع المقترحة للعام 2025 وخريطة المشاركات الخارجية لجذب الاستثمارات والترويج للفرص المتاحة وتنمية صادرات الإمارة، إلى جانب الاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء للعام الحالي.
ترأس اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024 سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول المركز المالي للغرفة ونتائج لجنة الموارد البشرية والمالية، والميزانية التقديرية لعام 2025، كما تم استعراض خريطة المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤية وأهداف الغرفة المتوائمة مع رؤية عجمان 2030، والتركيز على تعزيز دور غرفة عجمان في دعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وجذب الاستثمارات المباشرة.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات، وإتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت للمشاركة في هذه الفعاليات بهدف تنمية حجم التجارة البينية مع دول العالم واستكشاف فرص التعاون الدولي وتعريف الأسواق العالمية بالمنتجات المحلية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز استثماري وتجاري رائد في المنطقة.
واطلع الحضور على نتائج مشاركة غرفة عجمان في معرض جيتكس جلوبال 2024 وجهود الغرفة في توفير خدمات مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب الاطلاع على استعداد الغرفة لتنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025 وفرص استقطاب جامعات ومؤسسات تعليمية من دول العالم والترويج لفرص الاستثمار في القطاع التعليمي بالإمارة، كما تم الاطلاع على إجراءات وسياسة مركز عجمان للتحكيم.
وتناولت أعمال الاجتماع مساعي الغرفة في توفير مراكز أعمال مستدامة تدعم أصحاب الأعمال وتوفر لهم بنية تحتية إدارية متكاملة ومبتكرة تواكب احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول أعمال مرنة.
وأوصى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة تحديث ومتابعة مشاريع ومبادرات الغرفة بشكل مستمر بما يحقق رؤية وأهداف الغرفة ويتواءم مع رؤية عجمان 2030، وضرورة توسيع دائرة شراكات غرفة عجمان وتكامل الجهود مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما يساهم في تعزيز صدارة إمارة عجمان كمدينة اقتصادية رائدة جاذبة للاستثمار.

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