شركات دولية تتسابق للانضمام إلى «أبوظبي العالمي»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تسابقت شركات استثمار عالمية، وشركات متخصصة في قطاع إدارة الأصول، للإعلان عن انضمامها إلى «أبوظبي العالمي» المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، وذلك خلال «أسبوع أبوظبي المالي» الذي كلل نجاحاته بإعلان تلك الشركات اختيارها أبوظبي واحدة من أهم وجهاتها الاستثمارية في العالم.

ولم تقتصر نجاحات «أسبوع أبوظبي المالي» في مشاركة نخبة المستثمرين المؤسسيين في العالم ممن يديرون محافظ أصول تزيد قيمتها عن 42.5 تريليون دولار لرسم ملامح العقد المقبل من الاستثمارات، وإنما بات الحدث العالمي منصة دولية لعرض المميزات والفرص الاستثمارية التي تتيحها أبوظبي للشركات المنضمة إلى المركز المالي الرائد الذي رسخ خلال الحدث التزامه بدفع وتعزيز صعود «اقتصاد الصقر».

كما توالت إعلانات الشركات العالمية عن الانضمام إلى «أبوظبي العالمي»، لتجمع على أن تلك الخطوة تأتي لاقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة والتوقعات الاقتصادية المتفائلة للإمارات والمنطقة.

وضمت القائمة شركة «انفست اندستريال»، المجموعة الاستثمارية الأوروبية الرائدة عالمياً، التي أعلنت إنشاء مكتب إقليمي جديد لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، بعد حصولها على الموافقات المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية، وبرأس مال يزيد على 15 مليار يورو.

وتركز «انفست اندستريال»، على صفقات الاستحواذ على حصص الأغلبية أو الحصول على حصص في شركات متوسطة الحجم عالية الجودة في منطقة جنوب أوروبا، وتتخصص الشركة في تعزيز الشراكات طويلة الأجل وإطلاق العنان لإمكانات النمو في الشركات العائلية من خلال تطوير منصات النمو الدولية، مؤكدة أن موقع أبوظبي العالمي (ADGM) الاستراتيجي يوفر منصة لتسريع تطوير محفظة شركاتها في المنطقة، والاستفادة من النمو الإقليمي السريع في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد.

وأفادت «بولن كابيتال»، وهي شركة إدارة استثمار عالمية متخصصة في الأسهم والنمو والائتمان، حصولها على الموافقة المبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبوظبي العالمي، معلنة عن خطتها فتح مكتب لها في أبوظبي العالمي في خطوة تراها الشركة التي تدير أصولاً بقيمة 63 مليار دولار (كما في 30 سبتمبر 2024)، خطوة مهمة نحو استراتيجية نمو الشركة في الشرق الأوسط.

وأكدت «بولن كابيتال» أن قرارها تأسيس مكتب لها في أبوظبي العالمي ينبع من التزامها بتقديم حلول الاستثمار المبتكرة وتعزيز وجودها العالمي، حيث سيمكنها المكتب الجديد من تقديم الخدمات الى عملائها في المنطقة بشكل أفضل مع التركيز على فرص النمو في واحد من أكبر المراكز المالية وأسرعها نمواً في العالم.

وأعلنت شركة 100Unicorns، أكبر صندوق رأس مال مخاطر ومسرعة أعمال في الهند للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، اختيار أبوظبي لتكون أول محطة لها للتوسع في الأسواق الأجنبية، وذلك من خلال افتتاح مكتبها في أبوظبي العالمي.

كما أعلنت «صن كابيتال أدفايزري»، شركة الاستثمار الخاص العاملة في مجال تقديم خدمات الاستشارة للأفراد والعائلات من أصحاب الثروات الضخمة حول استراتيجيات الاستثمار المباشر، عن تأسيس مقر لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.



تمكين الاستثمارات

ذكرت 100Unicorns، إنها تهدف من خلال الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات باعتبارها بوابة إلى السوق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إنشاء ممر عابر للحدود بين الهند وعموم المنطقة من أجل تمكين الاستثمارات في الشركات الناشئة وتسريع نموها واحتضانها، إضافة إلى دعم تطور النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند ودولة الإمارات، مؤكدة أن «أبوظبي العالمي» يتمتع بإطار عمل تنظيمي قوي وبنية تحتية عالمية المستوى وموقع استراتيجي مميز، ما يجعله وجهة مثالية لازدهار المؤسسات المالية وأن تأسيس مكتب لها في السوق يُسلط الضوء على التدفق المتزايد لرأس المال إلى القطاعات عالية النمو، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.



تعزيز الابتكار المالي

أشارت «فينستريت المحدودة»، التابعة لشركة «روريكس القابضة» حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، لتطلق خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» رسمياً الكيانات المرخصة التابعة لها لتشغيل البنية التحتية الأولى من نوعها للأسواق المالية الدولية لتداول الأوراق المالية.

وتتخذ «فينستريت المحدودة» والكيانات المرخصة التابعة لها من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها حيث تستفيد من إطاره التنظيمي العالمي المتقدم وموقعه الاستراتيجي لتعزيز جهود الابتكار المالي، ودعم الجهات المصدرة والمستثمرين في الوصول بسهولة تامة إلى الأسواق الخاصة الأساسية والثانوية، مما يفتح آفاقاً جديدة وواعدة للنمو.