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ولي عهد أم القيوين يستقبل رجل الأعمال ايرول غراهام

ولي عهد أم القيوين خلال اللقاء مع ايرول غراهام (وام)
13 ديسمبر 2024 01:04

أم القيوين (وام)

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استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس الأول، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس ورجل الأعمال ايرول غراهام ماسك.
وتم خلال اللقاء، الحديث حول عدد من المشاريع التطويرية المتعلقة بمجال السياحة والاستثمار والاقتصاد الأزرق المستدام، وبحث سبل التعاون المستقبلي والاستثمار في هذه المجالات، في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره إمارة أم القيوين، من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع في جميع القطاعات، سواء الخدمية أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الاستثمارية.
وأكّد سمو ولي عهد أم القيوين، اهتمام الإمارة بتعزيز فرص الاستثمار الدولي في أهمّ القطاعات، مشيراً إلى مكانتها الرائدة وجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، بما يخدم توجهات الإمارة واستراتيجيتها التنموية الشاملة.
ونوَّه سموه بالاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لدعم المبادرات ومشاريع الاستثمار والتطوير التي تدعم تحقيق اقتصاد قائم على الابتكار والتطور المستدام.
من جانبه، عبّر إيرول غراهام ماسك عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد أم القيوين، مشيداً برؤية الإمارة في تطوير البنية التحتية والسياحة البيئية والاقتصاد الأزرق المستدام، بما يواكب التطورات العالمية في هذه المجالات، مؤكداً رغبته في المساهمة في مشاريع تطويرية جديدة تسهم في تحقيق تطلعات إمارة أم القيوين المستقبلية.
حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا ، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار رئيس لجنة تنمية الاستثمار، والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا مدير عام المؤسسة العقارية، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وأعضاء لجنة تنمية الاستثمار بالإمارة.

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