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اقتصاد

33.5 مليار درهم إيرادات المنشأت الفندقية بالإمارات في 9 أشهر

وفد الدولة خلال الاجتماع (من المصدر)
13 ديسمبر 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة إلى 33.5 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت نسبة معدل الإشغال الفندقي في الإمارات السبع لتصل إلى 77.8% وهي من بين أعلى النسب عالمياً، كما سجلت الليالي الفندقية نحو 75.5 مليون ليلة في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وشارك وفد دولة الإمارات برئاسة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في اجتماع الدورة العادية رقم 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة سلطنة عُمان الشقيقة، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك خلال الفترة القادمة، ومناقشة مجموعة من المبادرات الجديدة الرامية إلى تنافسية السياحة العربية ودعم جاذبيتها للسياح من جميع أنحاء العالم.
واستعرض الوفد، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات والأرقام التي تؤكد النمو المستمر للسياحة الإماراتية. كما سلط وفد الدولة الضوء على «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ودورها الحيوي في تطوير وتنمية القطاع السياحي بالدولة من خلال المبادرات والمشاريع التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية وتهدف إلى تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وحصول الإمارات على أفضل هوية سياحية حول العالم.

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عبدالرحمن المعيني
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