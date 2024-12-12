«صن كابيتال» تعلن تأسيس مكتب لها في أبوظبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «صن كابيتال أدفايزري»، شركة الاستثمار الخاص العاملة في مجال تقديم خدمات الاستشارة للأفراد والعائلات من أصحاب الثروات الضخمة حول استراتيجيات الاستثمار المباشر، عن تأسيس مقر لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.

وتقدم الشركة خدماتها للعملاء كذراع للاستثمار المباشر وإدارة الأصول، وتزودهم بالمشورة حول مجموعة كاملة من المعاملات الخاصة، من رأس المال الجريء وصولاً إلى الأسهم الخاصة. ومن أبرز عملاء «صن كابيتال» المعروفين شركة «الشمس إنفستمنتس»، وهي أداة استثمارية مملوكة بالكامل لرجل الأعمال وفيق سعيد، الذي حصل على دعم الشركة مؤخراً حول عدة مبادرات استثمار مباشر محلية.

وقال كريم خاتون، مؤسس «صن كابيتال»: «تحتضن أبوظبي واحداً من أبرز الأسواق المالية وأكثرها ازدهاراً في العالم، وبتوجيهات ورؤية قيادتها الحكيمة، توفّر بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب الثروات والمستثمرين، وتمكنهم من تبادل الخبرات والرؤى واغتنام الفرص المشتركة. واليوم أتطلع قدماً إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع أهم أصحاب المصلحة في أبوظبي وتزويد العملاء بفرصة لتوسيع محافظ استثماراتهم المباشرة ضمن المنظومة المحلية الشاملة، وفي جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): يسرنا أن نرحب بشركة صن كابيتال في أبوظبي العالمي (ADGM) لدعم جهودها للتوسع وتأسيس مقر لأعمالها في أبوظبي. ويشكل قرار الشركة شهادة ملموسة على الجاذبية المتزايدة لمنظومتنا المالية القوية والفرص المتميزة التي يقدمها أبوظبي العالمي (ADGM) لشركات الاستثمار الخاص والعملاء من أصحاب الثروات الضخمة. نتطلع قدماً إلى دعم جهود صن كابيتال لتعزيز الاستثمارات المجزية والمؤثرة، وبناء علاقات هادفة في منظومتنا المزدهرة.