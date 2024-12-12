الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صن كابيتال» تعلن تأسيس مكتب لها في أبوظبي العالمي

«صن كابيتال» تعلن تأسيس مكتب لها في أبوظبي العالمي
12 ديسمبر 2024 20:32

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «صن كابيتال أدفايزري»، شركة الاستثمار الخاص العاملة في مجال تقديم خدمات الاستشارة للأفراد والعائلات من أصحاب الثروات الضخمة حول استراتيجيات الاستثمار المباشر، عن تأسيس مقر لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.
وتقدم الشركة خدماتها للعملاء كذراع للاستثمار المباشر وإدارة الأصول، وتزودهم بالمشورة حول مجموعة كاملة من المعاملات الخاصة، من رأس المال الجريء وصولاً إلى الأسهم الخاصة. ومن أبرز عملاء «صن كابيتال» المعروفين شركة «الشمس إنفستمنتس»، وهي أداة استثمارية مملوكة بالكامل لرجل الأعمال وفيق سعيد، الذي حصل على دعم الشركة مؤخراً حول عدة مبادرات استثمار مباشر محلية.
وقال كريم خاتون، مؤسس «صن كابيتال»: «تحتضن أبوظبي واحداً من أبرز الأسواق المالية وأكثرها ازدهاراً في العالم، وبتوجيهات ورؤية قيادتها الحكيمة، توفّر بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب الثروات والمستثمرين، وتمكنهم من تبادل الخبرات والرؤى واغتنام الفرص المشتركة. واليوم أتطلع قدماً إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع أهم أصحاب المصلحة في أبوظبي وتزويد العملاء بفرصة لتوسيع محافظ استثماراتهم المباشرة ضمن المنظومة المحلية الشاملة، وفي جميع أنحاء العالم».
من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): يسرنا أن نرحب بشركة صن كابيتال في أبوظبي العالمي (ADGM) لدعم جهودها للتوسع وتأسيس مقر لأعمالها في أبوظبي. ويشكل قرار الشركة شهادة ملموسة على الجاذبية المتزايدة لمنظومتنا المالية القوية والفرص المتميزة التي يقدمها أبوظبي العالمي (ADGM) لشركات الاستثمار الخاص والعملاء من أصحاب الثروات الضخمة. نتطلع قدماً إلى دعم جهود صن كابيتال لتعزيز الاستثمارات المجزية والمؤثرة، وبناء علاقات هادفة في منظومتنا المزدهرة.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي العالمي» يكشف عن خططه لإنشاء جمعية للتأمين
"أبوظبي العالمي" يستعرض إرشادات الاستثمارات المستدامة
سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
اليوم 19:44
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
علوم الدار
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
اليوم 18:54
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا
اليوم 23:44
دورية لشرطة أبوظبي
علوم الدار
دعوة من شرطة أبوظبي لتوخي الحذر
اليوم 23:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©