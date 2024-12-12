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«أبوظبي العالمي» يكشف عن خططه لإنشاء جمعية للتأمين

«أبوظبي العالمي» يكشف عن خططه لإنشاء جمعية للتأمين
12 ديسمبر 2024 20:33

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن خططه لإنشاء جمعية للتأمين ضمن منظومته الشاملة.
وتشكل هذه المبادرة محطة هامة في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في أبوظبي العالمي (ADGM) ودولة الإمارات عموماً، حيث تستهدف بناء منصة موحدة لدعم النهوض بالقطاع ودفع جهود الابتكار.
ستضطلع الجمعية بدور مهم في تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع التأمين، والارتقاء بالمعايير المهنية، وتعزيز أفضل الممارسات. كما ستوحد الجمعية جهود القطاع وتعبر عن تطلعاته واحتياجاته من خلال التعاون مع الهيئات التنظيمية وصناع السياسات ورواد القطاع لمواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة، بما يتماشى مع رسالة وجهود أبوظبي العالمي (ADGM) وتطلعات وأهداف دولة الإمارات الاقتصادية والمالية.
وتؤكد هذه المبادرة الهامة التزام أبوظبي العالمي (ADGM) ببناء منظومة قوية ومستدامة للتأمين يمكنها المنافسة في الساحة العالمية، مما يعزز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي عالمي رائد.
وبهذه المناسبة، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): نرحب بمقترح تأسيس جمعية التأمين في أبوظبي العالمي (ADGM)، فهو يعكس التطور المستمر لقطاع التأمين ومكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي رائد، إن الإقبال القوي على خدمات التأمين، يعكس الإمكانات التي يختزنها هذا القطاع بالتالي ستشكل هذه الجمعية المقترحة من الأطراف المشاركة إضافةً مهمة للعاملين في مجال التأمين ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) بالإضافة إلى الراغبين بالانضمام إلى السوق.
وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هيكلية الجمعية وفرص العضوية والأنشطة المرتقبة في الوقت المناسب، وندعو جميع المشاركين في القطاع إلى لعب دور رئيسي في صياغة مستقبل التأمين في المنطقة.

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