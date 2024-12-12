«ملتقى التمويل المستدام» يختتم فعاليات أسبوع أبوظبي المالي

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، اليوم النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، بالشراكة مع المركز العالمي لتمويل المناخ وبنك «إتش إس بي سي» و«سمارت إنيرجي»، مختتماً فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024.

وبمناسبة مرور عام كامل على اختتام مؤتمر المناخ COP28 وبعد أسابيع من انعقاد مؤتمر المناخ COP29، جدّد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام التزامه الراسخ باستضافة المحادثات الهامة والمؤثرة حول التنمية المالية المستدامة، وتوفير منصة عالمية تفاعلية للحوار والنقاشات الشيقة حول التنظيم والتوعية والتعاون.

وشهدت نسخة هذا العام من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام جملة من الحوارات الاستراتيجية رفيعة المستوى حول الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للحياد المناخي، بل والمساهمة في مسيرة التحوّل العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، وترسيخ المكانة الريادية والدور المحوري لأبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM) في إحراز تقدم مستمر وتأثير فاعل في مجال التمويل المستدام.

وألقت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي كلمة رئيسية في الحدث، وسلطت الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي وضرورة التعاون واتباع نهج تشاركي للنجاح في معالجة التحديات البيئية من خلال التمويل المشترك.

وترأس ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرا» جلسة حوارية بعنوان «تحفيز المستقبل: رؤية أبوظبي الجريئة لتصبح مركزاً عالمياً لتمويل المناخ»، أدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، حول إطلاق أكبر صندوق للمناخ في العالم، والتقدم الذي أحرزه هذا الصندوق حتى الآن وكيفية استخدامه لرأس المال بالتعاون مع شركائه.

كما ركزت أجندة ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام على بعض المواضيع المهمة في مجال التمويل المستدام والحوكمة البيئية.

وفي كلمته الافتتاحية، أضاء إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، على مبادرات أبوظبي العالمي (ADGM) في مجال التمويل المستدام، مؤكداً توجهه الاستراتيجي نحو ترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية لتصبح عاصمة رأس المال المستدام.

وأضاف: يشكل النجاح والزخم المستمر لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام شهادة ملموسة على دوره في تعزيز المعارف والخبرات وتوفير رؤى مهمة وبناء الشراكات في دور القطاع المالي في معالجة تحديات التغير المناخي.

وشارك كبار المسؤولين من «إتش إس بي سي»، مجموعة الخدمات المصرفية العالمية، في الحوار حيث سلطوا الضوء على المشهد الحالي لاقتصاد المناخ العالمي، وعرضوا استراتيجيات المجموعة المصرفية لحشد التمويل وتعزيز الابتكار تماشياً مع الأهداف المستندة إلى الأدلة العلمية لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية. كما أوضحوا نهج «إتش إس بي سي» في الحد من تأثير الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال المستدامة المصممة لصياغة مستقبل أكثر استدامة.

وأخيراً، استضاف الحدث جلسة تناولت دور البنوك في التحول نحو الاستدامة بمشاركة ممثلين عن عدد من البنوك الرائدة مثل «إتش إس بي سي» والمشرق والإمارات دبي الوطني، وسلط المشاركون الضوء على المسؤولية الملقاة على القطاع المالي للوفاء بالتزامات الاستدامة، كما ناقشوا سبل تحقيق التوافق والمساءلة في التمويل الأخضر المستدام.

وشهد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام انضمام 44 جهة جديدة وقعت على إعلان «أبوظبي للتمويل المستدام»، حيث يشكل منصة للجهات الموقعة للتعاون والتواصل مباشرة مع أبوظبي العالمي (ADGM) والعمل معاً على تطبيق أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والخدمات التجارية في مجال الاستدامة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للجهات الموقعة إلى 160 جهة يجمعها التزام مشترك بتعزيز الاستدامة عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الزراعية، والشركات المشغلة لمشاريع الطاقة المتجددة، وقطاع الأمن الغذائي والمياه، والخدمات اللوجستية وإدارة النفايات.

ومن أبرز فعاليات اليوم الأخير منتدى المرأة في القطاع المالي الذي جمع كوكبة من الشخصيات النسائية المتميزة في القطاع المالي، مثل مارتينا سترونج، سفيرة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي للصناعات الإماراتية في شركة مبادلة للاستثمار، ومديحة ستار، العضو المنتدب وشريك مشاريع النمو في بنك نيويورك، وآمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، ورانيا فتح الله، المدير الإداري للائتمان الخاص في فرانكلين تمبلتون. حيث شاركن بكلمات ملهمة في الحدث الذي وفر لهن فرصة مميزة للتواصل والحوار.

