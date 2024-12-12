مجموعة الإمارات تمدد برنامج إيرباص القيادي للمواطنين



دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة الإمارات اتفاقية مع «إيرباص بيوند» لتمديد برنامج «إيرباص القيادي» لمواطني الدولة العاملين في المجموعة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وقّعت الاتفاقية أميرة الفلاسي، نائبة رئيس أول للتدريب والكفاءات في مجموعة الإمارات، وآدم ماكغونيجال، الرئيس التنفيذي لإيرباص بيوند، بحضور أوليفر جرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات، وأحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في طيران الإمارات.

وأكمل أكثر من 45 إماراتياً برنامج إيرباص القيادي على ثلاث دفعات، حيث تم تصميمه لتنمية القدرات المطلوبة للقيادة الفعالة في ظل البيئة الديناميكية المتسارعة، من خلال الجمع بين المعرفة الصناعية ومهارات القيادة الأساسية.

ويتألف برنامج إيرباص القيادي من وحدتين تجمعان بين التدريب النظري والعملي، وتستمر كل وحدة لمدة خمسة أيام، حيث تقدم الوحدة الأولى في تولوز، المقر الرئيسي لشركة إيرباص، فيما تعقد الوحدة الثانية في سنغافورة.

وتم تصميم الوحدة الأولى بشكل يساهم في بناء الوعي الذاتي والذكاء العاطفي، وزيادة الثقة وتمكين الكفاءات بشكل أكبر أثناء تنقلهم عبر مسارات نموهم الوظيفي، وتتضمن الوحدة الثانية تدريباً عملياً وتتعمق في محاكاة الأعمال الواقعية التي تعزز مهارات حل المشكلات والتحليل.