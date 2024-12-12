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اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تنظم «ملتقى الاستثمار في دبا الحصن»

«اقتصادية الشارقة» تنظم «ملتقى الاستثمار في دبا الحصن»
12 ديسمبر 2024 20:37


الشارقة (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اليوم «ملتقى الاستثمار في دبا الحصن» بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين لمناقشة المزايا الاستثمارية في المدينة.
ويهدف الملتقى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مدينة دبا الحصن ولاستقطاب ودعم الشركات ورواد الأعمال للاستثمار في المدينة وتعزيز الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تساهم في خدمة ونمو القطاع التجاري في المنطقة وإلقاء الضوء على عدد من قصص النجاح الخاصة بمشاريع لرواد أعمال في مدينة دبا الحصن.
واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أمام رواد الأعمال والمستثمرين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في مدينة دبا الحصن واقتصادها المتنوع والفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها للشركات ورجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستراتيجية وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية للترويج عن مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وخاصة المنطقة الشرقية.
وأكد خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن جهود الدائرة تتوافق مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تنمية مختلف مناطق الإمارة في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية وبشكل خاص المتعلقة بمشاريع رواد الأعمال، مشيراً إلى أن تنظيم هذه اللقاءات يأتي حرصاً على تحقيق تواصل فاعل مع رواد الأعمال لتعريفهم بالمزايا الاستثمارية في مدينة دبا الحصن ولإمدادهم بكافة القوانين والتشريعات المرتبطة بأنشطتهم لتحقيق أفضل الممارسات الحكومية.
وأضاف أن «اقتصادية الشارقة» تسعى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بكل مدن الإمارة والوقوف على تطلعات وآمال القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبه، أوضح أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة أن دعم ومساندة المشاريع الريادية تأتي ضمن أولويات «اقتصادية الشارقة» في المرحلة القادمة التي ستشهد إطلاق العديد من المبادرات والبرامج بالتعاون مع المؤسسات الريادية لتحفيز وتشجيع الشباب المواطنين من الجنسين على مزاولة المشاريع التي تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، وتشكل إضافة قيمة للاقتصاد والمجتمع والفرد على حد سواء.
 

دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
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