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اقتصاد

اختتام فعاليات قمة «رأس الخيمة للاستثمار»

اختتام فعاليات قمة «رأس الخيمة للاستثمار»
12 ديسمبر 2024 20:38


رأس الخيمة (وام)
اختتمت قمة رأس الخيمة للاستثمار والتجارة 2024، فعالياتها التي أُقيمت تحت شعار «دفع رأس الخيمة لتصبح قوة استثمارية» بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية والشركات الاستثمارية.
وسلطت القمة التي أضحت واحدة من أبرز الفعاليات في مجالها، الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.
وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي في كلمته الختامية إن القمة عكست التطور الكبير الذي تشهده رأس الخيمة في مختلف المجالات، ويعزز من مكانتها كوجهة استراتيجية للاستثمار.
وقال إن القطاعات الاستراتيجية تحظى بأولوية في رأس الخيمة، بهدف جذب الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن حكومة رأس الخيمة تبذل جهوداً حثيثة لتطوير المشاريع الفندقية، وإنشاء بيئة أعمال جاذبة، وزيادة أعداد السياح بشكل مستمر، حيث تتطلع الإمارة لاستقطاب أكثر من 3 ملايين سائح بحلول عام 2030.
وأعرب الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عن سعادته باستضافة هذا الحدث المهم في الإمارة الذي مهد لدخول شركات عالمية مثل «وين ريزورتس»، إضافة إلى مجموعة من الفنادق الجديدة التي تعزز صناعة السياحة في الإمارة، مشيراً إلى أن صناعة الطيران تشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، حيث تسهم دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي في جذب الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي أن رأس الخيمة تتمتع بفرص نمو استثنائية، مشيراً إلى أن الإمارة تركز على المشاريع الأساسية لضمان استدامة نمو رأس المال في العقود القادمة، مما يعزز مكانتها كقوة استثمارية مستدامه في المنطقة والعالم.

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