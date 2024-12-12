«غرفة الفجيرة» تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع أوزبكستان



الفجيرة (الاتحاد)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وفتح قنوات للتواصل بين أصحاب الأعمال في الإمارة مع مختلف الدول.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، عبد العزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، يرافقه المستشار الاقتصادي بالسفارة، بحضور كل من سرور حمد الزوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وفطيم عبيد الشحي، عضو المجلس، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الفجيرة وأوزبكستان، وفتح قنوات التواصل لتنظيم زيارات متبادلة لأصحاب الأعمال والوفود التجارية من الجانبين، ما يسهم في اطلاع مجتمعي الأعمال في كل من الفجيرة أوزبكستان بمزايا الاستثمار لدى الجانبين، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وإمكانية إقامة مشاريع مشتركة.

من جانبه، أكد سلطان جميع الهنداسي حرص غرفة الفجيرة على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الفجيرة ونظرائهم في أوزبكستان، والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة، وبناء شراكات في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمات اللوجستية.

وقال إن غرفة الفجيرة على أتم الاستعداد لتقديم التسهيلات كافة للشركات الأوزبكية الراغبة في دخول سوق العمل في الفجيرة.