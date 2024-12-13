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منصة جمارك أبوظبي «عين» تحصل على شهادة حقوق مصنفات فكرية

منصة جمارك أبوظبي «عين» تحصل على شهادة حقوق مصنفات فكرية
13 ديسمبر 2024 14:37

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، حقوق مصنفات فكرية في وزارة الاقتصاد، لمشروع منصة مستقبل الذكاء الاصطناعي «عين» أحد المشاريع الابتكارية المتكاملة المطورة من قبل فريق جمارك أبوظبي، والتي تهدف إلى تسهيل إنشاء المحتويات التدريبية والتعليمية عبر مجموعة من الأدوات الذكية والمتكاملة معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتدعم المنصة العديد من الخصائص لتلبية احتياجات المستخدمين بطرق مبتكرة وحديثة، إذ تعمل على تحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات تدريبية مرئية تدعم لغة الإشارة، وتقديم الترجمة الفورية متعددة اللغات بما يضمن التواصل الفعال مع جمهور عالمي متنوع.كما تعتمد المنصة على تقنيات التعلم الآلي لتغذية النظام بالمصطلحات الجمركية، والتي تشمل التعلم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية، لضمان دقة الترجمات والفهم السياقي للبيانات، ما يحسن من كفاءة التواصل الداخلي والخارجي.
ونجحت المنصة في تطوير نظام أتمتة لتوحيد وتسهيل العمليات المختلفة ودمج الوظائف المتنوعة بسهولة، مثل تحويل النصوص إلى فيديوهات أو معالجة الترجمات الفورية، ما يعزز كفاءة العمليات التدريبية ويختصر الوقت المستغرق في إعداد المواد التعليمية، ويقلل من الحاجة إلى التدخل البشري في العمليات المتكررة.
ويشكل حصول منصة «عين» على شهادة مصنف فكري، إنجازاً مميزاً يضاف إلى سلسة إنجازات جمارك أبوظبي، التي تخدم بشكل مباشر المؤشرات والأهداف الاستراتيجية، وذلك عبر إطلاق مبادرات وابتكارات نوعية لترسيخ ريادتها العالمية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع والمشاريع الريادية.

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