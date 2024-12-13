الاتحاد للطيران تنقل 17 مليون مسافر خلال 11 شهراً بنمو سنوي 33%

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر نوفمبر 2024، والتي أظهرت استمرار الأداء القوي، حيث نقلت الشركة 1.6 مليون ضيف خلال الشهر، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 88%.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «خلال شهر نوفمبر، شهدنا نمواً مهماً في أعداد المسافرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر وحفاظنا على مركزنا كأسرع شركة طيران نمواً في الشرق الأوسط».

وأضاف: منذ بداية العام، استقبلت الاتحاد حوالي 17 مليون مسافر، أي زيادة بأكثر من 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وحافظنا على عامل حمولة قوي في نوفمبر بلغ 88% خلال شهر يعتبر صعباً على شركات الطيران، في إشارة واضحة إلى التزامنا المتجذر في خدمة الضيوف والتميز التشغيلي.

وأضاف نيفيس: كما يشير الإعلان الذي كشفنا عنه في 25 نوفمبر عن إضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكتنا خلال 2025، إلى تفانينا تجاه التوسع الإيجابي والمستدام، وتلتزم الاتحاد بتوفير الوجهات والرحلات التي يحتاجها الضيوف، مع نقل مئات الآلاف من الزوار إلى أبوظبي.