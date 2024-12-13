10 آلاف مشارك بمعرض «ميبا» للطائرات الخاصة



دبي (الاتحاد)

اختتم معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024 فعالياته بنجاح كبير، باستضافة ما يزيد على 145 جهة عارضة، وعرض أكثر من 30 طائرة، ليعزز مكانته بوصفه المنصة الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجمع المعرض على مدار ثلاثة أيام، نخبة من قادة القطاع والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التطورات الرائدة على مستوى قطاع طيران رجال الأعمال وبحث آفاقه المستقبلية.

وسجلت الدورة العاشرة من المعرض، الذي أقيم في مطار آل مكتوم الدولي- في دبي وورلد سنترال، رقماً قياسياً في عدد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 10 آلاف مشارك من 100 دولة حول العام، ما يعكس دوره المحوري في دعم النمو وتعزيز التعاون ضمن القطاع.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): فاقت دورة هذا العام كل التوقعات، حيث سجلت حضوراً قياسياً وشهدت فعالياته نقاشات مؤثرة واتفاقيات رائدة تحدد مسار مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال.

وأضاف: «نؤكد التزامنا بتعزيز الشراكات وتطوير الحلول المستدامة وتمهيد الطريق للجيل القادم من المتخصصين في مجال طيران الأعمال، لا سيما مع النمو السريع والمستمر الذي تشهده المنطقة».

وسلط اليوم الأخير من المعرض الضوء على مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال، إذ طرح علي النقبي مجموعة من الرؤى حول فتح الآفاق أمام الفرص في مجال طيران رجال الأعمال في جلسة حوارية حول برنامج «قادة الجيل القادم»، المبادرة التفاعلية التي تتيح للطلاب التواصل مع قادة القطاع لاستكشاف المسارات المهنية.

وشهد المعرض الإعلان عن عدة اتفاقيات تعاون، تمهد الطريق نحو تطوير مشاريع تحولية نوعية في القطاع.

وسلط اليوم الختامي من المعرض الضوء على موضوع «الأعمال في قطاع طيران رجال الأعمال»، حيث استضاف مؤتمر بيز آف أكثر من 65 من كبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين.