غرفة دبي العالمية تنظم 408 اجتماعات ثنائية في تنزانيا



دبي (الاتنحاد)

اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى أوغندا وتنزانيا، بتوقيع مذكرة تفاهم في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا، وتنظيم 408 اجتماعات ثنائية للأعمال بين شركات من دبي ونظيراتها التنزانية، لبحث إبرام شراكات واعدة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.

وبهدف تعزيز التعاون لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية والارتقاء بمستوى شراكات الأعمال، وقّعت غرف دبي خلال البعثة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها التنزانية، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، وتبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.

وتضمنت فعاليات البعثة في مدينة دار السلام، تنظيم منتدى بعنوان «مزاولة الأعمال مع تنزانيا» بدعم من سفارة دولة الإمارات في دار السلام، وكل من سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة في الدولة، وغرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، ومركز تنزانيا للاستثمار، وجمعية القطاع الخاص في تنزانيا، واتحاد الصناعات التنزانية.

وشهد المنتدى كلمات لمحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وخليفة عبدالرحمن محمد المرزوقي، سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، ومعالي الدكتور سليماني جافو، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية تنزانيا المتحدة، ويعقوب حسن محمد، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الدولة، وفيسنت برونو مينجا، الرئيس ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا.

وحضر المنتدى 461 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات التنزانية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة. وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، إن فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية إلى تنزانيا تأتي في إطار التزام الغرف الراسخ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الأفريقية الواعدة، وتمثل هذه البعثة فرصة متميزة لبناء جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وتنزانيا، وفتح مجالات جديدة للشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك. وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع تنزانيا 9.8 مليار درهم في عام 2023، بنمو 9% مقارنة بالعام 2022، وذلك وفقاً لبيانات جمارك دبي.

وبلغ عدد الشركات التنزانية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية سبتمبر من العام الجاري 274 شركة. واستعرضت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى أبرز مستجدات المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، وعرّفت بالمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات التنزانية، حيث شهد المنتدى عرضين تعريفيين حول أهمّ الفرص المتاحة لشركات دبي في السوق التنزانية.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 32 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من قطاع الانشاءات ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية والمشروبات، وخدمات التخزين والتجزئة، والنفط والغاز، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، والرعاية الصحية، والطاقة والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وتقنية المعلومات.