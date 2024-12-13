تعاون بين «راكز» و«دي إتش إل» لدعم الشركات الصغيرة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في مركز كومباس للأعمال التابع لها، مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس» العاملة في مجال الخدمات اللوجستية السريعة، لتعزيز القدرات اللوجستية للشركات العاملة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، تركز بشكل خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقع المذكرة، كل من ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في «راكز»، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس» في دولة الإمارات.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز إن التعاون مع شركة دي إتش إل إكسبرس يشكل إضافة محورية إلى منظومة الدعم الشامل التي نوفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجتمعنا، وستسهم الحلول اللوجستية العالمية التي تقدمها دي إتش إل في تعزيز كفاءة عمليات هذه الشركات، مما يدعم خططها للتوسع والنمو بسهولة أكبر.

وأضاف: يأتي هذا التعاون كجزء من جهودنا المستمرة لتمكين الشركات في راكز من الوصول السلس إلى الأسواق العالمية وتعزيز إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها.

ومن جهته، قال محمود حاج حسين: تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محور اهتمامنا وتركيزنا في شركة دي إتش إل، ونحن ملتزمون بتمكينها من خلال توفير الأدوات والحلول التي تحتاجها لتحقيق النجاح، وتتيح لنا هذه الشراكة مع راكز تقديم حلول لوجستية عالمية المستوى، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين عملياتها والتوسع بكفاءة. نحن حريصون على دعم نموها ونجاحها على المدى الطويل.

ويشمل التعاون أيضاً مبادرات تسويقية مشتركة، تتضمن تنظيم ندوات عبر الإنترنت وأنشطة إعلامية وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالخدمات الجديدة المتاحة لعملاء راكز.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل كبير في تسهيل ممارسة الأعمال ضمن منظومة راكز، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالها والنمو فيها.