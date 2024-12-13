الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «راكز» و«دي إتش إل» لدعم الشركات الصغيرة

تعاون بين «راكز» و«دي إتش إل» لدعم الشركات الصغيرة
13 ديسمبر 2024 19:57

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في مركز كومباس للأعمال التابع لها، مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس» العاملة في مجال الخدمات اللوجستية السريعة، لتعزيز القدرات اللوجستية للشركات العاملة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، تركز بشكل خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقع المذكرة، كل من ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في «راكز»، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس» في دولة الإمارات.
وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز إن التعاون مع شركة دي إتش إل إكسبرس يشكل إضافة محورية إلى منظومة الدعم الشامل التي نوفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجتمعنا، وستسهم الحلول اللوجستية العالمية التي تقدمها دي إتش إل في تعزيز كفاءة عمليات هذه الشركات، مما يدعم خططها للتوسع والنمو بسهولة أكبر.
وأضاف: يأتي هذا التعاون كجزء من جهودنا المستمرة لتمكين الشركات في راكز من الوصول السلس إلى الأسواق العالمية وتعزيز إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها.
ومن جهته، قال محمود حاج حسين: تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محور اهتمامنا وتركيزنا في شركة دي إتش إل، ونحن ملتزمون بتمكينها من خلال توفير الأدوات والحلول التي تحتاجها لتحقيق النجاح، وتتيح لنا هذه الشراكة مع راكز تقديم حلول لوجستية عالمية المستوى، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين عملياتها والتوسع بكفاءة. نحن حريصون على دعم نموها ونجاحها على المدى الطويل.
ويشمل التعاون أيضاً مبادرات تسويقية مشتركة، تتضمن تنظيم ندوات عبر الإنترنت وأنشطة إعلامية وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالخدمات الجديدة المتاحة لعملاء راكز.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل كبير في تسهيل ممارسة الأعمال ضمن منظومة راكز، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالها والنمو فيها.

 

هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني
علوم الدار
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني
اليوم 22:13
حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان تخريج محمد بن راشد بن محمد بن راشد من "ساندهيرست"
علوم الدار
حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان تخريج محمد بن راشد بن محمد بن راشد من "ساندهيرست"
اليوم 22:10
الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»
الرياضة
الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»
اليوم 22:00
إماراتيان يفوزان بكأس ملك تايلاند للرياضات البحرية
الرياضة
إماراتيان يفوزان بكأس ملك تايلاند للرياضات البحرية
اليوم 21:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©