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اقتصاد

شراكة بين «أبوظبي العالمي» و «شارع بكين المالي» لتعزيز التعاون المشترك

سوق أبوظبي العالمي
13 ديسمبر 2024 20:00


أبوظبي (الاتحاد)
وقّع أبوظبي العالمي «ADGM»، مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات شارع بكين المالي، على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2024، لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات في مجالات التنمية الدولية والنهوض بالقطاع المالي بين الطرفين.
وترسخ الاتفاقية الاستراتيجية، التزام الطرفين بتعزيز التعاون بينهما، وتسلط الضوء على دور الإمارات كمركز رئيس للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الاتجاه المتزايد للتعاون الثنائي.
وأكد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التبادلات الثنائية وتقوية الروابط بين النظامين الماليين في أبوظبي وبكين.
وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية امتداداً لمذكرة التفاهم الأولية التي وقّعها مكتب خدمات شارع بكين المالي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي «ADGM» في سبتمبر 2018.
وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: تعكس مذكرة التفاهم رؤيتنا المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الهادف والمؤثر، تمهيداً لبناء علاقات أقوى واغتنام المزيد من الفرص الجديدة بين المنظومات المالية في أبوظبي وبكين، كما تؤكد هذه الخطوة التزام أبوظبي العالمي، بتوطيد الشراكات العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد.
وقال لو ووكسينج، مدير مكتب خدمات شارع بكين المالي: سيستفيد هذا التعاون من نقاط القوة الفريدة لدى الطرفين، حيث نسعى من خلال المنصات المؤثرة وفعاليات القطاع الرائدة مثل منتدى الشارع المالي وأسبوع أبوظبي المالي، إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في القطاع المالي، وتشجيع إقامة شركات ومشاريع مشتركة بين البلدين، ودفع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة بكين المتميزة كمركز وطني لإدارة الشؤون المالية وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً دولياً رائداً.

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