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اقتصاد

«القابضة» تُصدر تقريراً حول تدفُّقات رأس المال

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13 ديسمبر 2024 20:01

 

أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت «القابضة» (ADQ)، بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي وأبوظبي العالمي (ADGM) وبرنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، الذي كان المستشار الأكاديمي للتقرير، تقريراً بعنوان «عصر جديد من تدفُّقات رأس المال في عالم متعدِّد المحاور».
ويستكشف التقرير كيفية إعادة توجيه تدفُّقات رأس المال عالمياً، وبروز نظام اقتصادي جديد، ويتضمَّن مساهمات وآراء لعدد من أبرز خبراء الاستثمار في العالم.
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «نأمل من خلال هذا التقرير أن نعزِّز الحوارات القائمة حول قضية متزايدة الأهمية بالنسبة إلى العديد من الدول في العالم، في إطار الجهود الرامية للتعامل بكفاءة مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغيِّر. ومن المرجَّح أن تتنامى فكرة تعدُّد المحاور في المستقبل، ونؤمن بأنَّ أبوظبي ودولة الإمارات بإمكانهما تقديم تصوُّرات مفيدة في هذا المجال».

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