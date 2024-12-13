السبت 14 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

800 مشارك بمؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في أبوظبي

جانب من المؤتمر (من المصدر)
14 ديسمبر 2024 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة: كبار المواطنين جزء أصيل من النسيج الاجتماعي
«التربية»: حظر الإفصاح عن النتائج قبل إعلانها رسمياً

اختتمت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»، أمس في أبوظبي، مؤتمرها السنوي، وجوائز علاقات المستثمرين لعام 2024 وجمع الحدث الذي استضافته الجمعية بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 800 من القادة والرواد، من بينهم ممثلون عن 150 جهة مصدرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، و33 بورصة وسوقاً مالياً وجهة تنظيمية، إلى جانب أكثر من 150 من المشاركين في الأسواق المالية المحلية والعالمية من جانبيْ البيع والشراء.
وركزت النقاشات على أهم التوجهات والتحديات والابتكارات التي سترسم ملامح مستقبل علاقات المستثمرين في المنطقة، وتضمن الحدث على مدار يومين، حلقات حوارية وورش عمل ناقشت مواضيع مهمة مثل مستقبل أسواق رأس المال، والإدراج المزدوج، وأفضل الممارسات في علاقات المستثمرين والاستدامة. وشددت النقاشات على الأهمية المتزايدة للابتكار والشفافية والتعاون لمواكبة التطور السريع لأسواق رأس المال في المنطقة.  ووفر المؤتمر منصة لمشاركة الرؤى والأفكار من أكثر من 80 خبيراً من المنطقة والعالم، حيث تناولوا قضايا رئيسية تؤثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك نمو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في التمويل الإسلامي، وتضمنت الفعاليات هذا العام إطلاق جلسات حصرية صُممت خصيصاً للشركات، وأتاحت أكثر من 700 اجتماع ولقاء فردي وجماعي بين الشركات الإقليمية والمستثمرين العالميين، بدعم من بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة الرمز، وإنترناشونال سكيوريتيز، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وبنك إتش إس بي سي.  ووفرت الجلسات معلومات ورؤى عميقة للمستثمرين حول المزايا الاستثمارية لمجموعة من أهم الشركات الرائدة في المنطقة ومن أبرز إنجازات المؤتمر، إطلاق تقرير الجمعية حول «استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط».
وقال باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي للجمعية، إنه مع استمرار التطور السريع لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط، تزداد أهمية علاقات المستثمرين أكثر من أي وقت مضى، وقد أضاء المؤتمر هذا العام على تزايد الحاجة إلى الابتكار والشفافية والتعاون لبناء أسواق رأسمال قوية، وشكلت الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية عاملاً مهماً ساعد الجمعية على تقديم تجربة مميزة ومبتكرة.

قائمة الفائزين
شملت قائمة الفائزين شركة أدنوك للحفر كشركة رائدة في علاقات المستثمرين على مستوى الشرق الأوسط، وبدر اللمكي من شركة أدنوك للتوزيع الذي حصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال علاقات المستثمرين على مستوى الشرق الأوسط، فيما فاز يوسف سالم من شركة أدنوك للحفر بجائزة أفضل مدير مالي في مجال علاقات المستثمرين على مستوى الشرق الأوسط.
وفاز بنك أبوظبي الأول بجائزة التميز في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومجموعة «إي آند» بجائزة أفضل أداء رقمي في علاقات المستثمرين- عن فئة الشركات الكبرى. كما أعلنت الجمعية اعتزامها تنظيم مؤتمرها السنوي وجوائز علاقات المستثمرين للعام المقبل في سلطنة عُمان في أكتوبر 2025، حيث تتطلع الجمعية إلى جمع كل أطياف مجتمع علاقات المستثمرين في المنطقة لاستكشاف فرص جديدة وواعدة.

جمعية علاقات المستثمرين
جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط
أبوظبي
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
سوريون في أحد شوارع دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: إعادة اللاجئين السوريين قسراً غير ممكنة حالياً
14 ديسمبر 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
14 ديسمبر 2024
مركبة عسكرية للجيش في شوارع باماكو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في «الساحل الأفريقي»
14 ديسمبر 2024
الآلاف يحتشدون في ساحة الأمويين وسط دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى ترتيبات انتقالية شاملة في سوريا
14 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©