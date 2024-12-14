«ديوا» توفر 740 نقطة شحن للمركبات الكهربائية بدبي



دبي (الاتحاد)

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، شبكة واسعة من محطات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تضم نحو 740 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، ما يدعم النمو المطرد الذي تشهده الإمارة في تبني المركبات الكهربائية التي وصل عددها أكثر من 34.970 مركبة بنهاية أكتوبر 2024.

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن بكل سهولة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى 14 منصة رقمية أخرى.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم من خلال تبني التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة. وتهدف مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014 إلى توفير بنية تحتية رائدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية لمواكبة الزيادة المطردة في أعداد المركبات الكهربائية في دبي، فيما تهدف دولة الإمارات إلى زيادة نسبة المركبات الكهربائية لتصبح 50% من إجمالي المركبات الموجودة بحلول عام 2050. كما أطلقنا مؤخراً الإطار الشامل لتنظيم وترخيص عمليات تطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، ويمثل خطوة مهمة في مسيرة دعم التنقل الأخضر وتحقيق أهداف دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي منحت أول رخصتين لتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية المستقلة في دبي لشركتي «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV) و«تسلا» ضمن حرص الهيئة على تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر بدبي.

تضم شبكة محطات «الشاحن الأخضر» محطات الشاحن فائق السرعة، ومحطات الشاحن السريع، إضافة إلى شاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري. واستفاد 16,828 متعاملاً من خدمات المبادرة منذ 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2024، وقدمت الهيئة نحو 31,674 ميجاوات ساعة من الكهرباء للمركبات الكهربائية.