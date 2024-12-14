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«طاقة أبوظبي» تفوز بجائزة القيادة الاستشرافية

«طاقة أبوظبي» تفوز بجائزة القيادة الاستشرافية
14 ديسمبر 2024 16:03


أبوظبي (الاتحاد)
 حصدت دائرة الطاقة في أبوظبي، جائزة القيادة الاستشرافية تقديراً لدورها البارز في وضع سياسات مبتكرة في مجال إعادة استخدام المياه، وذلك خلال حفل العشاء وتوزيع الجوائز الذي أقيم في إطار فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي استضافته دائرة الطاقة- أبوظبي. 
ونالت الدائرة هذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودها الرائدة ومبادراتها النوعية في مواجهة تحديات المياه العالمية.

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حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين المحليين والعالميين في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة، إلى جانب وفود الجهات المشاركة في المؤتمر. وجاء هذا الحدث كفرصة للاحتفاء بالإنجازات البارزة التي تتماشى مع رسالة المؤتمر الهادفة إلى تشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه.
وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «أن فوز الدائرة بجائزة القيادة الاستشرافية يُعد تأكيداً جديداً على التزام أبوظبي المستمر في تبني الحلول المستدامة الرائدة في إدارة المياه». مضيفاً معاليه: «إن المشاريع المبتكرة والريادية التي تم استعراضها خلال المؤتمر تُبرز قدرة أبوظبي على تعزيز التعاون مع كل الأطراف المعنية لإحداث التغيير المنشود وتحقيق خطوات حقيقية تؤثر إيجاباً على استدامة المياه، مما يسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم».
وقال معاليه: «لقد أسهمت شراكتنا الاستراتيجية مع المؤتمر العالمي لتحلية المياه بشكل كبير في تعزيز هذه الجهود والانتقال بها إلى آفاق أوسع ونجاحات أكبر. حيث يُعد المؤتمر منصة دولية مهمة لتبادل الآراء والأفكار وتطبيق الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه، وتشجيع ممارسات الإدارة المستدامة. ومن خلال عملنا المتواصل مع كل الجهات المعنية، نساهم في ضمان تحقيق الأمن المائي المستدام للأجيال القادمة».
من جانبه، أشاد فادي جويز، رئيس الرابطة الدولية لتحلية المياه، بالتعاون الكبير الذي أبداه المشاركون في المؤتمر، وقال: «لقد شكل المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 منصة ريادية لتضافر الجهود من أجل تشكيل مستقبل إدارة المياه على مستوى العالم. لقد لعبت أبوظبي دوراً بارزاً في دعم أهداف المؤتمر، ونشعر بالتفاؤل إزاء التقدم الذي أحرزناه خلال هذا الأسبوع الاستثنائي».

دائرة الطاقة في أبوظبي
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